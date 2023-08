Beata Tyszkiewicz nazywana jest dziś "pierwszą damą polskiego kina", a na ten tytuł pracowała sukcesywnie przez wiele lat. Filmową karierę zaczęła już jako dwudziestotrzylatka rolą Klary w adaptacji komedii "Zemsta" w 1956 roku. Urodę i talent Tyszkiewicz doceniali nie tylko wybitni polscy filmowcy. Na przełomie lat 60. i 70. aktorka zagrała m.in. w kilku węgierskich produkcjach.

Beata Tyszkiewicz na okładce węgierskiego magazynu

W 1970 roku premierę miał węgierski film "Poeta i rycerz" w reżyserii Banovicha Tamása, w którym Beata Tyszkiewicz zagrała jedną z głównych ról. W ramach jego promocji 32-letnia aktorka pojawiła się wówczas nawet na okładce węgierskiego magazynu poświęconemu kulturze "Film Színház Muzsika". Na fotografii widać Beatę Tyszkiewicz w majestatycznej pozie, wpatrującą się w odległy punkt. Co ciekawe, aktorka, która przez lata znana była z blond fryzury, do fotografii pozuje w długich, sięgających do pasa, ciemnych włosach. Niewykluczone, że była to jedynie peruka założona na potrzeby filmu.

Tyszkiewicz pracowała zresztą nie tylko z węgierskimi reżyserami. Na koncie ma także radzieckie czy francuskie produkcje. Jej kariera przez wiele lat nie zwalniała tempa, a aktorka była aktywna zawodowo aż do 2018 roku. Z show-biznesem na dobre pożegnała się w wieku 80 lat. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.

Beata Tyszkiewicz wycofała się z mediów

W ostatnich latach medialnej działalności Beata Tyszkiewicz sporadycznie pojawiała się w filmach i serialach, za to aż przez 19 edycji pełniła funkcję jurorki w programie "Taniec z Gwiazdami". Z pracy w tanecznym show zrezygnowała ostatecznie w 2018 roku, a powodem były kwestie zdrowotne. Beata Tyszkiewicz uznała, że po latach pracy to najwyższy czas na odpoczynek w domowym zaciszu. Na krótko przed 85. urodzinami aktorki jej córka w rozmowie z "Faktem" przyznała, że Tyszkiewicz jest nadal w bardzo dobrej formie. "Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru" - zdradziła.