Krzysztof Skiba ma za sobą ponad 30-letni związek. 59-letni piosenkarz jakiś czas temu zdecydował się na rozwód z byłą żoną. Obecnie u jego boku znajduje się młodsza o 26 lat Karolina. Już w sierpniu 2023 roku para stanie na ślubnym kobiercu. Dla ukochanej artysty będzie to pierwsza taka ceremonia w życiu. Z tego względu Skiba chciał, aby to Karolina podejmowała decyzje w kwestii planowania wesela. "Wszystkie pomysły związane z weselem należą do Karoliny. Uznałem, że to dla niej bardzo ważny dzień i zgadzam się praktycznie na wszystko" - stwierdził wokalista w wywiadzie dla "Twoje Imperium".

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska zdradziła, jak imprezuje. "Stawiamy na sprawdzonych ludzi"

Izabela Janachowska o Krzysztofie Skibie. Poruszyła temat ubioru ślubnego

Krzysztof Skiba wraz ze swoją partnerką jest aktywny w mediach społecznościowych. Wokalista zebrał prawie 20 tysięcy fanów na profilu na Instagramie. Większość z nich bardzo interesuje się jego relacją z młodszą dziewczyną. Jak się okazało, nie tylko internauci są zaciekawieni ślubem pary. Ostatnio na ten temat wypowiedziała się Izabela Janachowska, która zawodowo zajmuje się planowaniem ślubów. Uznała, że wystylizowanie sylwetki Krzysztofa Skiby nie będzie łatwe. Zwróciła uwagę na jego figurę.

"Zobaczymy, ciekawa jestem, jak on sam się wystylizuje, bo Skiba nie ma najłatwiejszej sylwetki. Znalezienie odpowiedniej stylizacji dla niego jest bardzo trudne. Mogę powiedzieć, że na podstawie doświadczenia, które zdobyłam w moim programie, łatwiej się ubiera panny młode ponad miarę niż panów młodych" - stwierdziła w rozmowie z "Faktem". Dodała, że istnieje więcej modelki sukienek, niż garniturów. Podkreśliła, że dobranie idealnego stroju ślubnego dla mężczyzny jest nie lada wyzwaniem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Gwiazdy w Mrągowie. Tak zaprezentowały się na ściance

Krzysztof Skiba ma już garnitur na własny ślub! Ta informacja może zaskoczyć Izabelę Janachowską

Izabela Janachowska może być zaskoczona, bo jak się okazało, wokalista jest już właścicielem wyjątkowego garnituru ślubnego. Prezenterka Polsatu nie musi się także martwić, że piosenkarz nie znajdzie odpowiedniego stroju, który będzie dobrze dopasowany do sylwetki. Sam Skiba twierdzi, że czuje się w nim świetnie. "Garnitur na ślub już kupiony! Powiem wam w tajemnicy... nigdy bym nie przypuszczał, że w garniaku będę się czuł aż tak dobrze" - powiedział na profilu na Instagramie. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Dopiero co walczyła o życie w szpitalu, a już zachwyciła na czerwonym dywanie. Izabela Janachowska pojawiła się w Mrągowie