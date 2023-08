Sebastian Fabijański od jakiegoś czasu spotyka się z Anną Markowską, byłą partnerką Kuby Wojewódzkiego. Para została już kilka razy przyłapana przez paparazzi w różnych okolicznościach. Teraz natomiast wyszło na jaw, że Anna Markowska poznała już syna aktora, Bastka. Zrobiło się poważnie!

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański o synu. "Dzięki niemu jestem na tym świecie nadal"

Sebastian Fabijański przedstawił Annie Markowskiej syna

Sebastian Fabijański nie miał ostatnio dobrej passy w życiu. Po głośnym rozstaniu z Maffashion wyszło na jaw, że miał na swoim koncie spotkania z Rafalalą, co wywołało niemały skandal. Mimo tego próbował ułożyć sobie życie, a w mediach co jakiś czas pojawiały się informacje o jego kolejnych romansach - a to z Anną-Marią Sieklucką, a to 19-letnią tiktokerką Zofią Strulak. Tym razem z kolei został przyłapany z Anną Markowską w jednej z warszawskich restauracji. Potem para wybrała się razem na spacer z psem.

Była partnerka Wojewódzkiego jest z Fabijańskim? Panowie są na wojennej ścieżce

Na tym jednak ich znajomość się nie skończyła. Mało tego, ponoć weszła na wyższy poziom. Serwis Pudelek donosi bowiem, że Sebastian Fabijański zdecydował się przedstawić syna Bastka nowej ukochanej. A to już oznacza, że relacja stała się naprawdę poważna. "Byli widziani na placu zabaw, gdzie Bastek poznał Anię" - powiedział informator Pudelka. "Dla Sebastiana priorytetem jest Bastek. Żadna z dziewczyn, z którą Sebastian spotykał się od chwili rozstania z Maffashion, jak do tej pory nie była przedstawiona Bastkowi. Sebastian jest zdania, że musi być pewny danej osoby na 100 proc., zanim zaprosi ją do życia swojego syna" - mówił jakiś czas temu.

Tymczasem Maffashion, była partnerka Sebastiana Fabijańskiego też starała ułożyć sobie życie. W lutym tego roku była na wakacjach z raperem Blu3aby. Nie pokazali ze sobą zdjęć na swoich profilach w mediach społecznościowych, ale wrzucali te same kadry.