Aleksandra Kwaśniewska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoją prywatnością. Córka byłego prezydenta regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i tym samym informuje, co u niej słychać. Z jej instagramowego konta dowiedzieliśmy się, że aktualnie przebywa w malowniczej Francji. Internauci nie szczędzili pozytywnych komentarzy i rozpływali się nad niecodzienną stylizacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska o nieposiadaniu dzieci: Szanujmy nawzajem swoje wybory

Aleksandra Kwaśniewska zachwyciła swoich fanów. W takiej stylizacji spędza wakacje we Francji

Na instagramowym koncie Aleksandry Kwaśniewskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Prezenterka telewizyjna opublikowała wakacyjną fotografię, która wywołała prawdziwe zamieszanie. Stało się tak za sprawą niezwykłej stylizacji nawiązującej do typowo średniowiecznej estetyki. Kwaśniewska zapozowała w zielono-beżowej, długiej sukni z szerokimi rękawami. Kreacja w połączeniu z sandałkami na niewysokim obcasie i średniej wielkości torebką naprawdę robi wrażenie. Bajkowy klimat podkreśliła romantyczna sceneria. Nie od dziś wiadomo, że Eze to jedno z najpiękniejszych miast Lazurowego Wybrzeża. Świadczą o tym tłumy odwiedzające tę właśnie miejscowość. Internauci niemal natychmiast zasypali córkę byłego prezydenta pozytywnymi komentarzami i sporą liczbą polubień. "Jak z planu zdjęciowego albo z bajki", "Do twarzy waćpani w tej sukni", "Wow! Przepiękna kobieta w jakże pięknych okolicznościach przyrody!" - można przeczytać.

Aleksandra Kwaśniewska wie, jak zachwycić internautów. Fotografia z Francji robi wrażenie

Aleksandra Kwaśniewska od ponad dziesięciu lat jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Para bardzo dobrze się dogaduje i podziela pasję do podróży. Mężczyzna słynie z doskonałych umiejętności wokalnych i ogromnego talentu muzycznego. Możemy go podziwiać głównie podczas letnich festiwali. Więcej zdjęć Aleksandry Kwaśniewskiej w galerii na górze strony.