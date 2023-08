Kanał Sportowy ma ponad milion subskrypcji. To medium dziś może pochwalić się wierną publicznością i różnorodną tematyką, natomiast na samym stracie mało kto wróżył temu przedsięwzięciu aż tak spektakularny sukces. W ciągu ostatnich miesięcy największą popularność zyskały nie materiały o sporcie, z których słynie kanał, ale o Natalii Janoszek, której sprawą zajął się Krzysztof Stanowski. Przez filmy jej poświęcone medium zaczęło błyskawicznie się rozrastać.

Milionowe wyświetlenia Kanału Sportowego pod materiałami z Janoszek. "Dziś już nie trzeba im niczego tłumaczyć"

Obecnie Kanał Sportowy to marka. Nie każdy pamięta, jak wyglądały początki tego przedsięwzięcia. "Mimo, że wystartowali teoretycznie w najgorszym możliwym momencie, na samym początku pandemii, kiedy świat sportu się zatrzymał i nie było o czym gadać. Mimo, że na początku nikt nie dawał im szans" - wspomina Michał Rutkowski, dyrektor agencji K2 Create w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Dodał ponadto: "Kiedy rok temu proponowaliśmy naszym klientkom i klientom akcje reklamowe na Kanale Sportowym, dopytywali co to za medium. Dziś już nie trzeba im niczego tłumaczyć". Jak wiemy, jeden z prezenterów kanału szczególnie przyczynił się do rozwoju marki. Mowa oczywiście o Krzysztofie Stanowskim, który zrealizował materiały z rekordową liczbą wyświetleń. Dotyczyły one między innymi Marcina Najmana i Natalii Janoszek. "Kanał Sportowy miał swojego Ojca Chrzestnego, teraz ma też Matkę Chrzestną. Piękny duet" - tak podsumował rekordowe wyniki filmów Krzys

ztof Stanowski. Najnowszy film dotyczący "bollywoodzkiej gwiazdy" wygenerował 6 mln odsłon w 11 dni.

Materiały z Janoszek to dopiero przedsmak? Ekspert uważa, że na Kanale Sportowym będzie więcej wiralowych treści

"Krzysztof Stanowski jest numerem jeden w Polsce, jeśli chodzi o wyczucie internetu, umiejętność "wsiadania" na temat i ogrywania go, rozumienie mechanizmów rządzących mediami społecznościowymi i "wiralowością" treści. Janoszek-gate nie jest pierwszym i z pewnością nie ostatnim wiralowym materiałem Stanowskiego, który pozwala na skokowy wzrost popularności, zasięgów i liczby subskrybentów Kanału Sportowego" - ocenił Rutkowski. Po kadry z Kanału Sportowego zapraszamy do galerii.