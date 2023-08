Kilka lat temu Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zostali parą i założyli rodzinę. Jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata chętnie chwali się swoim zarówno sportowym, jak i rodzinnym życiem na Instagramie. Tak samo, jak i jego ukochana, która regularnie publikuje zdjęcia ukazujące kulisy ich codzienności. To właśnie głównie dzięki niej wiemy, jak wygląda ich życie. Influencerka pokazuje zarówno zdjęcia z podróży prywatnym odrzutowcem i jachtem, jak i fotki zrobione we wnętrzach domu. A para ma ich kilka.

Zobacz wideo Georgina Rodriguez pobiera specjalne lekcje twerkowania. Co za ruchy!

Tak mieszkają Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez. Co za luksusy!

Od kilku miesięcy Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wraz z dziećmi mieszkają w Arabii Saudyjskiej, bo piłkarz został napastnikiem w saudyjskim klubie Al-Nassr. Nie da się ukryć, że ich tamtejsze lokum robi wrażenie. Georgina wrzuciła na Instagram zdjęcia z okazji 29. urodzin. Widać na nich ogromny, nowoczesny i bardzo elegancki salon. Nie brakuje marmurowego kominka, który jest kilka razy większy niż przeciętnie, a także gigantycznego telewizora na czarnej ścianie. Na innych fotografiach wrzuconych przez ukochaną piłkarza widzimy opalającą się przy basenie oraz na tle wspomnianego domu. Budynek jest ogromny, ma nowoczesną bryłę i jedną ze ścian w całości pokrytą oknami.

Wcześniej para mieszkała w brytyjskim Cheshire, gdy piłkarz był zawodnikiem Manchesteru United. Wtedy na zdjęciach Georginy mogliśmy zobaczyć zdjęcia z eleganckiego domu, w którym były duże schody, mieszczące całą ich rodzinę na świątecznych zdjęciach, czy wielki salon z dużym narożnikiem. Cristiano i Georgina mogą się także pochwalić nieruchomościami w Madrycie i na portugalskiej Maderze. W tym ostatnim domu z okien rodzina może podziwiać Ocean Atlantycki. Para jednak się nie ogranicza, bo w Portugalii rozpoczęła budowę kolejnego domu, tym razem w miejscowości Cascais. Co ciekawe, ten dom jest porównywany przez sąsiadów do... piramidy! Wszystko ze względu na jego wielkość i czas trwania budowy. Zaczęła się ona trzy lata temu i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miała się zakończyć. Koszty mogą wynieść nawet 25 milionów euro. Sąsiedzi piłkarza mają powody do narzekania.

To jeszcze co najmniej rok pracy. Jesteśmy już tym zmęczeni. Dom jest tak duży, że wygląda jak szpital. Nasze ulice są ciągle zablokowane, a ogród mam pełny kurzu. Wszystko przez "piramidę faraona" Ronaldo - wyznał sąsiad znanej pary.

Jakby tego było mało, życie mieszkańców uprzykrzają też paparazzi, którzy regularnie koczują w okolicy, by zrobić zdjęcia posiadłości słynnej pary. Zobaczcie w galerii, jak mieszkają Cristiano i Georgina w wybudowanych już domach.