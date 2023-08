Tom Jones nie żyje. Chorował na nowotwór

W sieci pojawiła się przykra wiadomość. Nie żyje Tom Jones. Był twórcą najdłużej emitowanego musicalu w historii. Zajmował się również pisaniem tekstów i reżyserią. Spełniał się również jako muzyk. Zmarł 11 sierpnia 2023 roku w domu w Sharon, w Conncecticut, w Stanach Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu zmagał się chorobą - z nowotworem. Miał 95 lat. W mediach społecznościowych Toma Jonesa pożegnali bliscy i przyjaciele.

Zobacz wideo Monika Goździalska o tragicznie zmarłym ojcu

Nie żyje Tom Jones. Reżyser i scenarzysta miał 95 lat

Tom Jones zrobił ogromną karierę jako współautor jednego z popularniejszych musicali.

"The Fantasticks" był wystawiany na Broadwayu przez aż 42 lata, od 1960 do 2022 roku. Nie da się ukryć, że jest to duże osiągnięcie, które często traktuje się jako rekord. Jones miał na swoim koncie również inne spektakle. Należały do nich między innymi "110 in the Shade" czy "I Do! I Do!". Ostatnio utwór uplasował się na ósmej pozycji na liście "Billboard Hot 100". W 1969 roku z tego względu reżyser otrzymał nominację do nagrody Grammy. Tom Jones tworzył musicale ze swoim wieloletnim przyjacielem Harveyem Schmidtem.

Znany twórca musicali odszedł w wieku 95 lat. W sieci zamieszanie. Wszystko przez zbieżność nazwisk

Tuż po informacji o śmierci Toma Jonesa, w sieci zrobiło się duże zamieszanie. Okazało się, że zmarły reżyser i scenarzysta ma takie samo imię i nazwisko jak walijski wokalista. Część internautów była pewna, że odszedł piosenkarz i trener "The Voice UK" - również Tom Jones. Brytyjczyk znany jest z takich hitów jak "She's a Lady" czy "Delilah". W mediach społecznościowych pojawiło się zatem dużo nieprawdziwych informacji. Sprawa została szybko wyjaśniona.