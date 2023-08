Edyta Pazura to żona znanego aktora Cezarego Pazury. Małżeństwo doczekało się trojga pociech: Amelii, Antoniego i Rity. Influencerka nie ukrywa, że macierzyństwo daje jej ogromne spełnienie. Podkreślała to wielokrotnie w wywiadach. Czy w związku z tym planuje powiększyć swoją rodzinę?

Edyta Pazura o kolejnym dziecku. Teraz nie mamy wątpliwości

Żona aktora spełnia się na co dzień jako influencerka. Na Instagramie śledzi ją ponad 258 tys. odbiorców. Możemy zauważyć na jej profilu wiele nowinek związanych z projektami, których się podejmuje. Edyta Pazura tworzy między innymi zapachy i biżuterię. Od niedawna prowadzi ponadto autorski podcast "Kobieta z Pazurem". Czy w obliczu tylu obowiązków znalazłaby czas na wychowanie kolejnego potomka? Jeden z fanów zapytał się jej, czy chciałaby mieć czwarte dziecko. Edyta Pazura odpowiedziała krótko i na temat:

Nie. Teraz moim czwartym dzieckiem jest firma z perfumami [przyp. red.] i podcasty.

Edyta Pazura o wychowywaniu pociech. Ma mniej cierpliwości niż mąż

Troje dzieci to niemałe wyzwanie. Jak sobie z nim radzi Edyta Pazura? "Nie krzyczę, ale potrafię być poirytowana. Przychodzę jak policjant i żołnierz, musi być tak i tak. Jestem bardziej zadaniowa, tego też wymagam od swoich dzieci. A Czarek lubi na spokojnie, żeby nikt go nie pospieszał. Daje dzieciom więcej luzu. To jest dobre uzupełnienie" - tak o wychowywaniu potomstwa mówiła żona aktora w rozmowie z Magdą Mołek. Po zdjęcia Edyty Pazury i jej bliskich zapraszamy do galerii na górze strony.