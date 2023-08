Ronaldo i Rodriguez nie pojawią się na rodzinnym chrzcie. W tle konflikt z teściową

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są ze sobą od 2016 roku. Romans sprzedawczyni w ekskluzywnym sklepie i światowej klasy piłkarza przerodził się w poważny związek. Choć Georgina i Cristiano wychowują dziś pięcioro dzieci, nieustannie pojawiają się plotki na temat kryzysu w ich relacji. Tym razem mowa jest o nienajlepszych relacjach między partnerką Portugalczyka a jego matką. Miało zacząć się od dzieła sztuki autorstwa Pauli Brito, znajdującego się w domu piłkarza, na którym widniał Ronaldo i jego matka. Georgina Rodriguez miała zdjąć obraz ukochanego z matką z kominka i postawić go gdzieś w garażu. Teraz dowiadujemy się, że konflikt eskalował jeszcze dalej.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez nie pojawią się na rodzinnym chrzcie

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez otrzymali zaproszenie na chrzest siostrzenicy piłkarza na Maderę. Jak czytamy w lokalnej prasie, para nie ma zamiaru pojawić się na uroczystości. Powodem ma być rozpoczęcie sezonu piłkarskiego w klubie Al-Nassr. "Szkoda, że ostatecznie nie przyjadą. Cristiano teraz gra w Arabii Saudyjskiej i nie jest już tak blisko nas" - powiedział w rozmowie z gazetą z Madery zasmucony brat sportowca, Hugo Aveiro.

Georgina Rodriguez skłócona z matką Ronaldo. Poszło o dzieło sztuki

"Mundo Deportivo" donosiło zaś wcześniej, że matka Ronaldo - Dolores Aveiro - oraz Georgina Rodriguez pokłóciły się o obraz autorstwa Pauli Brito z wizerunkiem piłkarza i jego rodzicielki. Partnerka Portugalczyka miała zdjąć obraz ukochanego z matką z kominka i schować go do garażu. To jednak nie wszystko, bowiem w to samo miejsce miała ustawić... obraz z własną podobizną. Gest ten podobno rozwścieczył matkę gracza Al-Nassr.

