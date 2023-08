Anna Wendzikowska dała się poznać jako znana reporterka. W swojej dziennikarskiej karierze przeprowadziła wywiady z wieloma zagranicznymi gwiazdami. Ponadto Wendzikowską można uznać za jedną z największych podróżniczek polskiego show-biznesu. Celebrytka często chwali się kolejnymi wycieczkami w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała ponad pół miliona obserwatorów, którzy regularnie śledzą jej relacje z licznych wyjazdów. Patrząc na konto dziennikarki, można odnieść wrażenie, że praktycznie ciągle jest w podróży. Nie da się ukryć, że przebywanie na najdalszych zakątkach światach kosztuje fortunę.

REKLAMA

Zobacz wideo Olejnik uderza w Wendzikowską? "Była traktowana jak gwiazda!"

Anna Wendzikowska ujawniła, kto funduje jej liczne podróże

Anna Wendzikowska doczekała się dwóch córek. Wraz z dziewczynkami często podróżuje do różnych części świata. Jakiś czas temu została zapytana, skąd bierze na to fundusze. Odpowiedziała bez wahania. "Oczywiście, że płacę. Ja bardzo dużo pieniędzy wydaję na podróże. Swoich, żeby była jasność. Od 15. roku życia pracuję i rzeczywiście to jest duża część mojego budżetu te podróże" - powiedziała celebrytka w rozmowie z Pudelkiem. Dodała, że jest to część contentu, który jest prezentowany fanom. "Chcę, żeby te podróże były elementem treści, które tworzę, takich bardziej poradnikowych, z których ludzie mogą korzystać. Skoro nabyłam pewnej wiedzy w zakresie podróżowania, to dlaczego nie miałabym się tym podzielić" - tłumaczy.

Anna Wendzikowska ma w planach wydanie książki, a następnie e-booka. Doświadczenie w podróżowaniu ma jej pomóc w przekazywaniu wiedzy na ten temat. Dodała również, że wyjazdy są jej ogromną pasją. "Wolę na inne rzeczy nie wydać, a wydać na podróże" - podkreśliła dziennikarka. Więcej zdjęć Anny Wendzikowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Kim był pierwszy mąż Wendzikowskiej? Mało o nim wiadomo. Poznali się za granicą

Anna Wendzikowska nie ma w planach oszczędzania. Chce czerpać z życia jak najwięcej

Anna Wendzikowska opowiedziała również o oszczędzaniu. Stwierdziła, że ma hedonistyczne podejście do życia. Celebrytka uznała, że jest ono nieprzewidywalne i z tego względu chce cieszyć się z każdego dnia, a nie trzymać pieniądze na "czarną godzinę". "Ja po prostu chcę żyć pełnią życia, żeby nie mieć w pewnym momencie takiego poczucia, że nagromadziłam pieniądze, ale nic nie przeżyłam. Ja chcę przeżywać" - podkreśliła Wendzikowska. Co sądzicie o takim podejściu? ZOBACZ TEŻ: Wendzikowska nie miała kontaktu z rodzicami. Pisała o "koszmarze". Po latach pogodziła się z mamą