Jak wyglądała Natalia Janoszek, zanim "podbiła" Bollywood? Są archiwalne zdjęcia

Choć media wieszczą rychły koniec "zdemaskowanej kariery" Natalii Janoszek, trudno zaprzeczyć, że o celebrytce nigdy dotąd nie było tak głośno, jak dziś. Przypominamy, że kobieta przez lata chwaliła się swoimi podbojami w Bollywood. Jej rzekomy sukces wziął pod lupę Krzysztof Stanowski, który wprost określił jej osiągnięcia jako bujdę. Ze śledztwa niezależnego dziennikarza wyszło na jaw, że Janoszek grała epizodyczne role w produkcjach niskich lotów, jak i manipulowała materiałami na swój temat. Zobaczcie, jak prezentowała się, kiedy wkraczała w show-biznes.

Natalia Janoszek na początku kariery. Tak wyglądała

Najstarsze zdjęcia Janoszek na Instagramie pochodzą z 2014 roku. Pierwsze z nich zostało wykonane na planie produkcji "The Green Fairy". Na kolejnych fotografiach widzimy celebrytkę pozującą z prowadzącymi śniadaniówek, jak i podczas licznych konkursów piękności. Janoszek na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat nie zmieniła się szczególnie. Pozostała wierna swojej fryzurze, która do dzisiaj jest niemalże taka sama. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć, jakie stylizacje wybrała na festiwal Coachella w 2017 roku.

Były menedżer Natalii Janoszek ostro o celebrytce

Po opublikowaniu przez Krzysztofa Stanowskiego filmu demaskującego jej karierę okazało się, że wielu znajomych celebrytki już wcześniej podejrzewało ją o konfabulację. Do tego grona zalicza się także eksmenedżer aspirującej aktorki. Podczas wywiadu z Antonim Orłosiem wypowiedział się na jej temat niezbyt pochlebnie. Przyznał, że była samolubna, kupowała obserwatorów i nierzadko gwiazdorzyła.

