"Wiele osób nas pyta: Agata w TVN-ie, ty w TVP, jak wy to godzicie?" - mówił Tomasz Wolny w rozmowie z Jastrząb Post. Dziennikarz od wielu lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pracowników TVP, a także twarzą "Pytania na śniadanie". Niewiele osób pamięta już, że to właśnie w TVN-ie Wolny stawiał pierwsze zawodowe kroki. Tam zresztą poznał także swoją obecną żonę.

Agata Tomaszewska była mentorką Tomasza Wolnego

Reporterem TVN24 Tomasz Wolny został w 2008 roku. W stacji trafił pod opiekę Agaty Tomaszewskiej, która została jego mentorką. Relacje pary szybko przestały mieć jednak wyłącznie zawodowy charakter, a w 2009 roku dziennikarze stanęli na ślubnym kobiercu. Rok później Wolny podjął także decyzję o zmianie pracy i dołączył do szeregów TVP - początkowo był prezenterem "Telekuriera", następnie "Panoramy", a od 2015 roku można oglądać go w "Pytaniu na śniadanie".

Agata Tomaszewska pozostała w szeregach TVN24, gdzie cały czas rozwija dziennikarską karierę. Co więcej, gdy w 2021 roku trwały protesty przeciwko zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji w Polsce, to właśnie żona Tomasza Wolnego relacjonowała widzom stacji szczegóły dotyczące przyjęcia wzbudzającej ogromne kontrowersje ustawy lex TVN. Więcej wspólnych zdjęć Tomasza Wolnego i Agaty Tomaszewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Wolny i Tomaszewska nie kłócą się o pracę

Wolny i Tomaszewska dziś mieszkają w Warszawie i wychowują troje dzieci. Prezenter "Pytania na śniadanie" o ukochanej mówi w samych superlatywach i nie ukrywa, że bardzo wiele jej zawdzięcza. "Nie wyobrażam sobie, gdzie mógłbym być bez niej. Gdyby nie Agata, to na pewno leżałbym i kwiczał, tylko pytanie, gdzie" - opowiadał w "Pytaniu na śniadanie Extra". Dziennikarz podkreśla także, że fakt, iż pracują w konkurencyjnych stacjach, nie jest żadną przeszkodą dla ich związku. "Kwestia zdrowego rozsądku – jak się go ma, to można się lubić, szanować, kochać, a z tej miłości mogą być dzieci i to cała trójka, a praca to jest ostatnią rzeczą, o jaką my się w domu kłócimy" - wyjawił w rozmowie z Jastrząb Post.