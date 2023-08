Stramowski odpowiada Warnke wymownym nagraniem. "Zachowaj werbalną biegunkę dla kogoś innego"

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke ogłosili swoje rozstanie w październiku 2022 roku. Wtedy opublikowali to samo oświadczenie, w którym podkreślili, że była to "decyzja trudna, lecz konieczna" i poprosili o uszanowanie ich prywatności ze względu na córkę. Wydawało się więc, że rozstali się w zgodzie, nie chcąc roztrząsać prywatnych spraw w mediach. Tak było przez kilka miesięcy. Ostatnio jednak Katarzyna Warnke nieco się otwiera i opowiada w kolejnych wywiadach o powodach rozstania z Piotrem Stramowskim. To najwyraźniej nie spodobało się aktorowi.

Piotr Stramowski odpowiada Katarzynie Warnke. Krótko i konkretnie

Najpierw Katarzyna Warnke opowiadała o rozstaniu w podcaście Żurnalisty, teraz natomiast w podcaście "Mamy tak samo". Aktorka wyznała prawdziwy powód rozstania z Piotrem Stramowskim. Stwierdziła, że przyczyną były inne doświadczenia i tym samem inne oczekiwania od życia i związku. "Nie zaczęło się od Heleny. Zaczęło się od wejścia w tryb "na serio". Pochodzimy z bardzo różnych domów. Moi rodzice to były dwa wolne duchy, nie trzymali się siebie kurczowo, był spokój, każdy miał swoją przestrzeń, jak ktoś spał, to inni chodzili na paluszkach, jak ktoś się wyciszał, to było oczywiste, że nie wchodzi mu się w to z butami" - wyznała, dodając: "(...) Bliskość zaczęła być trudna, bo się rozjeżdżaliśmy w wizji wspólnego życia... Ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie. Piotrek musi być blisko i ściśle z kimś. Jak się spotkają takie dwie osoby, to jest to bolesne".

Otwartość prawie byłej żony (rozprawa rozwodowa odbędzie się dopiero we wrześniu) nie spodobała się Piotrowi Stramowskiemu. Aktor wrzucił na swój instagramowy profil krótkie nagranie wideo autorstwa Gstaada Guya, które dotyczy utrzymywania spraw osobistych dla siebie. Piotr Stramowski najwyraźniej utożsamił się z przekazem. Nagranie skomentował krótko "Nie...", dodając wymowne emotikony.

Nie przesadzaj, chociaż cisza może być onieśmielająca, nie ma powodu, aby wypełniać ją werbalną biegunką dotyczącą twojego życia osobistego, związków lub planów na przyszłość. Zachowaj wszystkie sprawy osobiste dla siebie i dyskutuj o wszystkich rzeczach nieszkodliwych i przeciętnych (...) szanuj swoją prywatność, zachowaj werbalną biegunkę dla kogoś innego - mówi autor nagrania.

