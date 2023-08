Robert Koszucki to nie tylko aktor i były Mister Polski. Ma brata bliźniaka i żonę spoza branży

"Ukochany lekarz Polek" zastąpił w śniadaniówce Łukasza Nowickiego. 46-letni Koszucki jest na ekranie od dawna, ale po raz pierwszy w roli prowadzącego. Jak sobie poradzi z tym wyzwaniem? Zobaczymy. Wiemy, że aktor spotkał się ciepłym odbiorem przy ogłoszeniu jego posady w "Pytaniu na śniadanie". Sprawdźcie, z czego jeszcze znany jest Koszucki i co słychać w jego życiu prywatnym.

Robert Koszucki to ulubieniec żeńskiej widowni. Próbował swych sił nie tylko w aktorstwie i modelingu

Nowy prowadzący śniadaniówki zaczynał karierę od modelingu. Ma bowiem 189 cm wzrostu. Jego uroda doczekała się szczególnego wyróżnienia - tytułu Mistera Polski w 1997 roku. Kilka lat później Koszucki miał swój telewizyjny debiut. Zagrał Roberta Szwarca w produkcji "Samo życie", a w następnie otrzymał angaż do kolejnego polsatowskiego serialu, czyli "Fali zbrodni". W 2007 roku po raz pierwszy wcielił się w postać Rafała Konicy w "Na dobre i na złe" i tym samym został faworytem widzek TVP. Widzieliśmy go ponadto w "Kryminalnych", a także w popularnych programach rozrywkowych. Koszucki wziął bowiem udział w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszyła mu wówczas Hanna Żudziewicz. Niestety para pożegnała się z show już w drugim odcinku. Kolejnym programem, w którym widzieliśmy aktora, jest "Twoja twarz brzmi znajomo". Mogliśmy zobaczyć, jak Koszucki wciela się w słynnego Franka Kimono.

Jak Koszucki radzi sobie w "Pytaniu na śniadanie"? Widzowie są zgodni jak nigdy

Robert Koszucki - życie prywatne. Można stwierdzić, że ma dublera

Żoną aktora jest Karolina Szykier-Koszucka, która realizuje się między innymi w marketingu i mentoringu. Para stanęła na ślubnym kobiercu w urokliwym zamku w Cieszynie. Zakochani doczekali się w 2005 roku córki, która ma na imię Lea. Co więcej wiadomo o rodzinie aktora? Ma on brata bliźniaka, który mieszka w Portugalii. Po zdjęcia Koszuckiego zapraszamy do galerii.