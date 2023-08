Leo Messi dołączył niedawno do Interu Miami, czyli klubu, którego jednym z właścicieli jest David Beckham. Przed rozpoczęciem meczu z Charlotte FC, argentyński piłkarz został wprowadzony przez 12-letnią córkę Beckhamów, z czego szczególnie jest zadowolony jej ojciec. Część internautów jest oburzona tym faktem. Uważają, że dzieci, które nie pochodzą ze sławnych rodzin powinny być na miejscu Harper.

Leo Messi w asyście córki Beckhamów. "Ach, jaka szczęściara"

Wprowadzenie piłkarza na boisko to marzenie wielu dzieci, które interesują się piłką nożną. Ostatnio ten cel zrealizowała Harper Beckham, co wywołało falę krytyki w sieci. "Sprawiam, że ludzie się uśmiechają w Miami i w całym USA. Leo Messi i moja piękna dziewczyna. Najpiękniejszy uśmiech" - oznajmił na Instagramie David Beckham, prezentując zdjęcie piłkarza i swojej pociechy. W sieci od razu zawrzało. "Daj szansę innym dzieciom. Możesz go spotkać w każdej chwili. Kto jest twoim tatusiem?" - napisała jedna z internautek. "Ach, jaka szczęściara", "Czy jacyś lokalni fani mają okazję wyjść z Messim, czy tylko gwiazdy i dzieci właścicieli?" - piszą inni obserwatorzy Davida Beckhama. Komentarzy zarzucających nepotyzm nie brakuje. Co sądzicie o tej sytuacji?

David Beckham tak mówił o transferze Messiego

Współwłaściciel Interu Miami nie kryje zadowolenia z powodu przyjęcia argentyńskiego zawodnika pod swoje skrzydła. Niedawno postanowił zaapelować do kibiców klubu. Wspomniał przy okazji o innym piłkarzu, który również zmienił drużynę. "Niezależnie od wyjątkowego talentu Leo, on i Sergio będą potrzebować czasu na przystosowanie się. Możemy zacząć wygrywać każdy mecz, ale kluczem jest cierpliwość" - wspomniał wówczas Beckham, co zacytował portal indiatimes.com.