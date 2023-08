Robert Karaś nie ma ostatnio najlepszego czasu w mediach. Wszystko przez aferę związaną z dopingiem, który wykryto u sportowca po pobiciu rekordu w dziesięciokrotnym Ironmanie. Podczas kryzysu wizerunkowego Karasia nie brakuje krytyki, czasem hejtu, ale i wsparcia, które rekordzista ma u fanów oraz najbliższych. W najnowszym poście na Instagramie sportowca możemy zauważyć, że może liczyć na troskę ze strony partnerki i syna.

Robert Karaś pozuje z rodziną. "Może wszystko się walić, ale jak się ma kochającą rodzinę, to jesteś kuloodporny"

Sportowiec pokazał się w czułym uścisku z Agnieszką Włodarczyk i synem Milanem. Fani przesyłają mu wsparcie w komentarzach i jednocześnie nie kryją zachwytu nad wyglądem pociechy znanej pary. "Może wszystko się walić, ale jak się ma kochającą rodzinę, to jesteś kuloodporny. Pozdro Robert i nigdy nie odpuszczaj, bo jesteś inspiracją dla wielu ludzi", "Boże, Aga, ten mały jest cudowny! Wasza mieszanka", "Wasz syn jest tak śliczny", "I nic więcej do szczęścia nie potrzeba" - piszą internauci w komentarzach.

Agnieszka Włodarczyk staje w obronie partnera

Włodarczyk nie wytrzymała. Ostro odpowiedziała na zarzuty internautów

"Nie mówimy tu o wsiadaniu za kółko po pijaku... - podkreśla. Mówimy o błędzie, lekkomyślności i naiwności. To nie jest zbrodnia. Wystarczy, że sam zainteresowany wyciągnął z tego naukę i poniesie konsekwencje adekwatne do sytuacji. Wystarczy, że sam się z tym źle czuje. Wróci do gry silniejszy i bogatszy o to doświadczenie" - wspomniała we wpisie aktorka, która broni swojego partnera. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii.