Sonia Bohosiewicz w 2008 roku poślubiła Pawła Majewskiego. Para doczekała się dwójki dzieci. Choć aktorka nigdy nie relacjonowała życia prywatnego w sieci, tym razem zabrała głos. Chodziło o rozstanie. Bohosiewicz potwierdziła, że wraz z mężem zdecydowali się na rozwód. Został sfinalizowany w czerwcu 2022 roku. Jakiś czas temu okazało się, że aktorka rozpoczęła nowy związek. Pochwaliła się tajemniczym partnerem na profilu na Instagramie. Fani są zachwyceni.

Sonia Bohosiewicz ma nowego partnera? Na Instagramie pojawił się wymowny filmik

Sonia Bohosiewicz niedawno rozpoczęła wakacje. Wraz z nowym partnerem wybrała się nad polskie morze. Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco pokazuje fanom swoje życie prywatne. Na profilu na Instagramie zebrała już ponad 300 tysięcy obserwatorów. Ostatnio zaczęły się na nim pojawiać zdjęcia z pewnym mężczyzną. Z opisów można wywnioskować, że jest to druga połówka Bohosiewicz. Tajemniczy brunet wraz z aktorką wypoczywa w słonecznym Sierpcu. Para zdecydowała się na aktywne spędzanie czasu.

Sonia Bohosiewicz opublikowała wyjątkowy filmik. Z nowym chłopakiem woziła się na skuterze wodnym. Nie da się ukryć, że uśmiech nie schodził z jej ust. Zauważyli to również internauci, którym partner aktorki wyjątkowo przypadł do gustu. "O pani, ale przystojniak", "Skuter zszedł na drugi plan", "Soniu, widać w oczach szczęście i spełnienie" - pisali w sekcji komentarzy. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Sonia Bohosiewicz opublikowała zdjęcie z nowym ukochanym. "Będzie hicior"

Sonia Bohosiewicz jakiś czas temu opowiedziała o rozwodzie. Wyznała, że planowała poprosić o pomoc specjalistów

Jakiś czas temu Sonia Bohosiewicz podjęła temat byłego męża w mediach społecznościowych. Opowiedziała o tym, że przed wzięciem rozwodu wraz z mężem udała się do specjalisty. 46-latka wyznała, że konsultacja z osobą trzecią bardzo pomogła jej pogodzić się z rozstaniem. "Oczywiście, że sięgnęliśmy po specjalistę. Jeżeli macie do zrobienia tego typu porządki, namawiam do tego, żeby spotkać się z mądrą osobą trzecią, która pomoże przez to przejść, z takim negocjatorem, kimś, kto ma doświadczenie, kto wie, jak to się robi, jakie są mechanizmy i skąd one się wzięły. Chodziłam na takie spotkania, czasem trwały i trzy godziny (...) - wyznała jakiś czas temu. ZOBACZ TEŻ: Sonia Bohosiewicz zainwestowała w doczepy. W długich włosach jest nie do poznania. Zmiana podzieliła fanów