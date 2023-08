Zofia Zborowska jest żoną Andrzeja Wrony, którego poślubiła cztery lata temu. Z okazji rocznicy zakochani wybrali się do restauracji, z czego relację możemy zobaczyć na Instagramie aktorki. Małżonkowie mają pewną tradycję związaną z obchodzeniem rocznicy.

Zofia Zborowska świętuje rocznicę z mężem. Otrzymała wyjątkowy prezent

"Czwarta (owocowa!) rocznica ślubu za nami. Może kiedyś wam opowiem, co ten kochamy wariat wymyśla co roku. [...] Chciałby na koniec dodać coś od siebie Nie zawsze było gites malina ale i tak mamy banany na twarzy." - napisała Zborowska w poście dotyczącym rocznicy. Widać w nim kilka kadrów - uśmiechniętych małżonków, a także nagranie z wyjątkowym pierścionkiem, który został schowany w soczystym granacie. Fani są zachwyceni kreatywnością męża aktorki. Składają pod postem gratulacje. "Co tu gadać! Fajni jesteście! Niech szczęście trwa!", "Super sprawa, że dwoje tak pozytywnych i dobrych ludzi trafiło na siebie, macie szczęście, że się macie" - czytamy w komentarzach.

Zofia Zborowska napisała post w imieniu jej pupila. "Nigdy ci tego nie wybaczę"

Szał i obłęd na urodzinach córki Zborowskiej. Rodzice przeszli samych siebie

W dniu rocznicy ślubu Zborowskiej i Wrony nie mogło zabraknąć humorystycznego posta, jak na aktorkę przystało. Zborowska wstawiła na Instagrama zdjęcie czworonożnej przyjaciółki Wiesławy, którą przebrała za pannę młodą. "Cztery lata temu Andrzejowi Wronie coś się mocno p***** i hajtnął się nie z tą, co trzeba. Nigdy ci tego nie wybaczę, lamusie. Ale również nigdy nie przestanę cię kochać, najdroższy. Niech się wam nie wiedzie. Pajace" - napisała w imieniu Wiesławy Zborowska. Po to charakterystyczne zdjęcie zapraszamy do galerii.