Słynne zdjęcie na okładkę "Vogue'a" powstało w 1990 roku. Autem został Peter Linderberg. Wówczas uznaje się, że to wtedy zapoczątkowała się era supermodelek. Po wielu latach supermodelki, które zostały uwiecznione na fotografii, postanowiły ją odwzorować. W taki sposób Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford i Linda Evangelista znów stanęły przed obiektywem. Zdjęcie zostało odtworzone na potrzeby wrześniowego wydania magazynu dla amerykańskich i brytyjskich odbiorców.

Znane supermodelki odtworzyły słynną okładkę "Vogue'a"

Nowa okładka "Vogue'a" wywołała niemałe poruszenie w sieci. Została stworzona ze względu na zbliżającą się premierę filmu "The Super Models". Premiera jest planowana na jesień 2023 roku. Produkcja będzie opowiadać o czterech kobietach uwiecznionych na fotografii, które w latach 80. i 90. całkowicie zrewolucjonizowały pojęcie supermodelingu. Podkreśli także znaczenie tego, jak wówczas zmieniło się życie kilku kobiet, które wówczas stały się bardzo popularne. Niestety, na ujęciu, jak i w dokumencie zabrakło piątej osoby, Tatjany Patitz. Kobieta zmarła na początku 2023 roku.

Okładka 'Vogue' Mat. prasowe

W nadchodzącym filmie dokumentalnych modelki opowiedziały, jak zmieniło się ich życie na przestrzeni lat. Popularność przyniosła im nie tylko wspaniałą karierę, ale również wiele problemów. Przykładowo, Naomi Campbell w 2001 roku zmagała się z wieloma uzależnieniami. Została zauważona podczas jednego ze spotkań Anonimowych Narkomanów. "Nie chodzi o to, że ukrywałam się z tym, że się leczę, ale nie byłam jeszcze gotowa, aby o tym mówić" - mówiła w jednym z wywiadów. Więcej zdjęć modelek znajdziecie w galerii na górze strony.

Supermodelki opowiedziały o tym, jak zmieniło się ich życie na przestrzeni lat

Cztery supermodelki, które zostały uwiecznione na słynnych fotografiach, odniosły również sukcesy jako celebrytki. Był to początek czasów, w których popularne modelki odnajdywały się również w świecie show-biznesu. Kobiety współpracowały także ze słynnymi fotografami, takimi jak Bruce Weber czy Terry Richardson. Niestety, podczas sesji dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji. Po latach Naomi Campbell wyznała, że często spotykała się z rasizmem. "Dlaczego za tę samą pracę, co moje koleżanki, otrzymywałam mniej pieniędzy?" - zastanawiała się w jednej z rozmów.

Po latach śmiało można powiedzieć, że w świecie mody zaistniało mnóstwo nowych twarzy. Na wybiegach można zaobserwować takie gwiazdy jak Kate Moss czy Gisele Bundchen. Karierę w tej branży robi także córka Crawford, Kaia Gerber. Świat jednak nie zapomniał o topmodelkach z lat 90. Ikony po pięćdziesiątce wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie.