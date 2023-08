Dorota Szelągowska od kilku lat deklaruje życie szczęśliwej singielki. Ma za sobą jednak dwa małżeństwa. Dekoratorka wnętrz po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu stanęła u boku Pawła Hartlieba, z którym w 2001 roku doczekała się syna Antoniego. Ich związek jednak szybko się zakończył. Później w jej życiu pojawił się Adam Sztaba, z którym była związana 11 lat, z czego dwa przeżyli jako małżeństwo. W 2018 roku po raz ostatni wzięła ślub, tym razem nie ujawniając tożsamości mężczyzny. Spędzili razem dwa lata i doczekali się córki Wandy. W nowym wywiadzie Dorota Szelągowska wspomniała, że to drugi rozwód szczególnie się na niej odbił.

Dorota Szelągowska boleśnie wspomina rozwód z Adamem Sztabą

Dorota Szelągowska zawsze stara się wypowiadać o byłym mężu w ciepłych słowach. W jednym z wywiadów wyznała, że wciąż jest ważną osobą w jej życiu i utrzymują kontakt. Nie zawsze było jednak tak pięknie. W rozmowie z Żurnalistą zdradziła, że rozwód z Adamem Sztabą należał do najcięższych wydarzeń w jej życiu.

"Najbardziej bolesnym momentem w moim życiu był mój drugi rozwód. To był rozwód po 11 latach życia, pożegnanie ze statusem quo, z całym dotychczasowym życiem, z przyjaciółmi...11 lat życia i to bardzo ważnych, takich, kiedy dorastasz, kształtujesz się. (...) Myślę, że to było takie moje największe zderzenie z innymi ludźmi, ze światem, jak on wygląda" - wyznała Dorota Szelągowska w rozmowie z Żurnalistą. Zdjęcia Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.