Roksana Węgiel wybiera suknię ślubną. Przygotowania ruszyły pełną parą

Roksana Węgiel od kilku lat aktywnie działa w polskim show-biznesie. Dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. Artystka często dzieli się z fanami także życiem prywatnym. Choć ma dopiero 18 lat, już wie, z kim chce spędzić resztę życia. Kilka miesięcy temu wokalistka zaręczyła się z ukochanym Kevinem Mglejem. Roksana i Kevin planują już ślub.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski o Roksanie Węgiel: Jest dojrzałą artystką. Podoba mu się, ale "ma narzeczonego"

Roksana Węgiel o wymarzonej sukni ślubnej. Piosenkarka wie, jaka jest jej wymarzona stylizacja

Roksana Węgiel nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana. W mediach społecznościowych piosenkarka regularnie dzieli się uroczymi ujęciami z narzeczonym. Gdy jakiś czas temu przyjęła pierścionek od Kevina, potwierdziła fanom, że to "ten jedyny". "Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe… Dziękuję, że jesteś, Kevin" - napisała wówczas w poście na Instagramie.

Ostatnio wyszło na jaw, że para rozpoczęła już rozmowy na temat ślubu. Roksana myśli już nawet nad kreacją ślubną. Przyszła panna młoda wyznała w rozmowie z "Faktem", jakie ma preferencje co do stylu. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - zdradziła. Dodała także, że nie będzie zdradzać więcej szczegółów. Więcej zdjęć Roksany Węgiel z ukochanym znajdziecie w galerii na górze strony.

Węgiel krytykowana za strój na plażę. A Kevin? Zachwycony

Roksana Węgiel o ślubie z Kevinem Mglejem. Już wie, jak będzie wyglądała ceremonia

Roksana Węgiel i Kevin Mglej powoli planują już swój wyjątkowy dzień. Jak się okazało, para marzy o skromnym przyjęciu. Zakochani chcieliby, aby ten moment był dla nich niezapomniany. "Chcemy to zrobić tylko dla siebie. Jak bierzesz ślub, to jest wasze wspólne święto, więc tylko na tym mi zależy, żebyśmy razem po prostu mogli to celebrować. Oczywiście zależy mi też na najbliższych osobach. Chcemy to po prostu świętować w małym gronie i mieć na zawsze ceremonię w swoich sercach. Zależy nam po prostu na pięknych wspomnieniach" - wyznała Roksana w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel paraduje w staniku po mieście. Dostała reprymendę od internautów: Zgubiłaś się w show-bizie