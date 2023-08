Odkąd Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego Polsatu, zaczęły się rewolucje. Z ramówki zaczęły znikać niektóre produkcje, a oprócz tego posypały się zwolnienia. Między innymi Katarzyna Skrzynecka pożegnała się z formatem "Twoja twarz brzmi znajomo", a z nią solidarnie odszedł Piotr Gąsowski. Jak donosi Plejada, to jednak nie koniec współpracy tego duetu.

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski szykują niespodziankę dla fanów

Najpierw osoba związana z Polsatem donosiła, że Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski są brani pod uwagę jeśli chodzi o prowadzących nowej śniadaniówki, a teraz takie wieści. Według doniesień serwisu Plejada obecnie jedna ze stacji pracuje nad nowym formatem telewizyjnym, w którym wystąpią znani aktorzy kabaretowi. Premiera już lada dzień.

Teraz wygląda na to, że jej słowa stają się faktem. Jak udało nam się dowiedzieć, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski pojawią się razem w jednej ze stacji telewizyjnych. Będą twarzami nowego programu z gwiazdami polskiej sceny kabaretowej. Premiera zaplanowana jest już na początek września - przekazuje Plejada.

Skrzynecka o zwolnieniu Dowbor. Dostrzega pewną rzecz

Miszczak negocjuje ze Skrzynecką i Gąsowskim

Jakiś czas temu Piotr Miszczak ujawnił, że Polsat jeszcze nie pożegnał się na dobre z Katarzyną Skrzynecką i Piotrem Gąsowskim. Ponoć prowadzą negocjację. Nie wiadomo jednak, do jakiego formatu będzie próbował ich zaangażować. "To, że Kasia odeszła od nas, to, że Gąsu od nas odszedł, to nie są ostateczne decyzje. Rozmawiamy i z Kasią, rozmawiamy i z Gąsem. Jego syn jest teraz w programie 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Tu się wszystko ułożyło. To tylko media robią ze mnie krwiożerczego człowieka. A tak nie jest. Proszę zobaczyć, jestem delikatnym facetem". Zdjęcia Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.