Agata Rubik i Piotr Rubik podjęli przełomową decyzję - wyprowadzili się z Polski. Wraz z córkami przenieśli się do Miami, gdzie pociechy będą kontynuowały naukę, a rodzice będą mogli prowadzić swoje kariery na zagranicznym rynku. Za nimi wielka przeprowadzka. Możemy już zobaczyć, jaki widok mają z okna Rubikowie. Na brak roślinności nie mogą narzekać.

Zobacz wideo Pierwsza noc Rubików w USA

Agata Rubik przedstawia swój "amerykański sen". Oto widok z okna

"Z rana dużo osób biega po parku. Ja na razie nie mam na to siły, ale już niedługo dołączę do nich" - wspomniała Rubik, pokazując widok z nowego domu. Rodzina nie może narzekać na brak zieleni - dookoła ich nowego miejsca zamieszkania jest pełno roślinności. Wszędzie widać palmy. Naprzeciwko domu Rubików znajduje się idealna ścieżka dla biegaczy, z której jak się okazuje, będzie wkrótce korzystała Agata Rubik. Podoba wam się taki widok?

Agata Rubik tłumaczy, dlaczego zrobiła przerwę w nagrywaniu InstaStories

Rubikowie mają kolejne problemy z remontem. "Dopiero dzisiaj puściły mi nerwy"

"Pierwszy poważny spadek formy. Nie wiem, czy słońce mi przygrzało, czy klimatyzacja mnie przewiała, ale źle się poczułam, dlatego też nie mam weny do nagrywania relacji. Szkoda, bo mieliśmy fajne plany na wieczór" - zaczęła influencerka. Dodała następnie: "Jest mi bardzo miło, że aż pytacie, co się ze mną dzieje, że tak mało publikuję. Ale chyba mi dzisiaj przygrzało zbyt mocno, bo zaczęłam się źle czuć. Wybaczcie i trzymajcie kciuki, żeby mi szybko przeszło". Po więcej kadrów z Agatą Rubik zapraszamy do galerii zdjęć na górze strony.