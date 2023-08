Rodzina Kubackich w tym roku przeżyła chwile grozy. Marta Kubacka miała poważne problemy kardiologiczne. Na szczęście wszystko wróciło do normy i żona Dawida Kubackiego może cieszyć się z wakacji razem z bliskimi. Do sieci wstawiła urocze zdjęcie.

Zobacz wideo "Od rad są trenerzy - nie my". Dawid Kubacki po rywalizacji na Średniej Krokwi

Urocze zdjęcie córki Kubackich. Rodzina wypoczywa w jednym z kurortów

Kubaccy wybrali się na wczasy do jednego z egzotycznych kurortów. Tam odpoczywają także nad hotelowym basenem. Marta Kubacka udostępniła na InstaStories zdjęcie swojej starszej córki Zuzanny. Dziewczynka właśnie wychodziła z basenu. Tuż za nią ukrył się Dawid Kubacki.

Marta Kubacka screen Fot. Instagram.com/_marta_ku_

Żona Dawida Kubackiego pokazała nowe zdjęcie. Poruszające

Marta Kubacka zmagała się z problemami kardiologicznymi. Wszczepiono jej rozrusznik serca

Przypomnijmy, że w marcu tego roku Dawid Kubacki poinformował, że jego żona trafiła do szpitala. Marta Kubacka zmagała się z problemami kardiologicznymi, a jej stan był ciężki. Skoczek narciarski zdecydował się natychmiast przerwać sezon i wrócić do Polski, żeby wspierać żonę. Lekarzom udało się ją uratować. W połowie kwietnia ukochana Kubackiego wyszła ze szpitala. Dawid Kubacki wyznał także, że jego żonie wszczepiono rozrusznik serca. Później sama Marta Kubacka udostępniła na Instagramie zdjęcie blizny i wyznała, że zaczyna życie od nowa i patrzy tylko w przyszłość. O powrocie do normalności skoczek narciarski mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Wszystko jest na dobrej drodze. Problemów mamy coraz mniej i wszystko wraca małymi kroczkami do normalności. Fakt, że mogę trenować i jeździć na zgrupowania, to najlepszy wyznacznik tego, że jesteśmy blisko tak zwanej normalności - powiedział Dawid Kubacki.

Marta Kubacka, Dawid Kubacki Fot. Instagram.com/_marta_ku_