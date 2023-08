Partner Qczaja trafił do szpitala. Opublikował niepokojące zdjęcie

Tomasz Nakielski to tancerz, którego część osób kojarzy jako partnera znanego trenera personalnego Qczaja. Ukochany influencera na swoim Instagramie pokazuje wiele kadrów z pracy. Nie brakuje na nich ujęć z gwiazdami, z którymi Nakielski występuje na scenie. Ostatnia aktywność tancerza na InstaStories dotyczy jednak nie tańca, a jego złego stanu zdrowia.

Zobacz wideo Qczaj komentuje "aferę taneczną" z Jelonkiem. "Coś zabodło"

Partner Qczaja ma problemy ze zdrowiem. Pomagają mu teraz dwa składniki

Na najnowszym InstaStories tancerza widzimy, jak ten wręcz zwija się z bólu na szpitalnym łóżku. "Tak było. Dwa temu trafiłem do szpitala. Ostre zatrucie. Dzisiaj czuję się nie lepiej, ale dochodzę do siebie. Kontakt był utrudniony, więc przepraszam, jeżeli komuś nie odpisałem albo gdzieś nie przyszedłem" - zaczął Nakielski. Wiemy ponadto, że w powrocie do zdrowia pomagają tancerzowi dwa składniki.

Teraz ratuje mnie herbatka i rosołek mamy, i dziękuję siostrze, która się mną porządnie zajęła - dokończył Nakielski.

Tak Qczaj mówił o relacji z Nakielskim

"Szczęście lubi ciszę - tak powiedziałem kiedyś w jednym z wywiadów. Natomiast nie można siedzieć cicho, gdy to szczęście może wpłynąć na to, że może zadziać się dobro. Tak - Tomasz i ja jesteśmy parą" - wyznał trener w rozmowie z nami. Dziś widzimy, jak miłość panów rozkwita. Chętnie wstawiają ze sobą zdjęcia i nagrania, na których tańczą i śmieją się. Za każdym razem pod tego typu postami jest wiele wspierających komentarzy. "Jakbym was gdzieś spotkała, od razu bym się przyłączyła do tańca", "Jak was nie kochać" - czytamy pod jednym z postów. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii.