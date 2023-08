Dla tych, którzy weszli do brytyjskiej rodziny królewskie, spędzenie pierwszych świąt Bożego Narodzenia w Sandringham wiąże się z pewnością z ogromną presją. Wynika ona m.in. z kupowaniem prezentów dla pozostałych członków rodziny. Nie jest tajemnicą, że w tradycji Windsorów leżą niezwykłe upominki. Meghan Markle dała niezwykle zabawny prezent królowej Elżbiecie II.

Brytyjska rodzina królewska słynie z niecodziennych prezentów. Pomysł Meghan Markle był naprawdę oryginalny

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej słyną z tego, że z okazji świąt Bożego Narodzenia obdarowują się prezentami o typowo żartobliwym charakterze. Kultowa stała się już skórzana deska sedesowa i czepek kąpielowy z zabawnym napisem. Gdy Meghan Markle dołączyła do rodu Windsorów, musiała stawić czoła trudnemu zadaniu. To, co kupiła dla królowej, było naprawdę zaskakujące. Podobno żona księcia Harry'ego podarowała Elżbiecie II śpiewającego chomika.

Meghan Markle ma głowę do żarcików. Sprawiła niezłego psikusa Elżbiecie II

Na łamach portalu Mirror pojawiła się relacja informatora, który był obecny podczas rozpakowywania przez Elżbietę II prezentu. Wyjawił on, że królowa była bardzo zadowolona z podarunku. Nie cieszyła się jednak nim długo. Psy monarchini szybko dopadły zabawkę. Obeszły się z nią wyjątkowo ostro. Śpiewający chomik podobno już po kilku godzinach przestał działać. Mimo takiego obrotu spraw Elżbieta II nie poczuła się zasmucona. Prezent od Meghan Markle mimo tego, że nie działał długo, to sprawił jej wiele radości. Więcej zdjęć żony księcia Harry'ego w galerii na górze strony.

Meghan Markle AP