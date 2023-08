Mimo tego, że Kuba Wojewódzki i Anna Mucha nie są razem od lat, pozostają w dobrych relacjach. Aktorka jest przez niego zapraszana do programu, a ten mile się o niej wypowiada na Instagramie. Jedna z obserwatorek znanego dziennikarza poruszyła wątek tej dawnej relacji. Wojewódzki postanowił odpowiedzieć krótko i na temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Angelika Mucha o swoim życiu. "Są chwile, kiedy czuję się jak w bajce"

Dlaczego Wojewódzki i Mucha się rozstali? Dziennikarz zabrał głos

"Gdy się rozstawaliśmy, Ania wyruszyła w podróż po Azji, a następnie wyjechała do Nowego Jorku na studia aktorskie u Lee Strasberga. "Pewnie dlatego czasami się różnimy w ocenie długości naszego związku" - wspominał w swojej książce "Kuba Wojewódzki. Nieautoryzowana autobiografia" dziennikarz. Wojewódzki opisał Muchę jako jego "najpiękniejsze dopełnienie", a kilka lat później zabrał głos ws. rozstania z aktorką na Instagramie. "Nie wiem, Kuba, jak mogłeś odpuścić sobie taką piękną kobietę, jaką jest Ania. Spójrz, jak pięknie razem wyglądacie" - napisała pod postem Wojewódzkiego jedna z jego obserwatorek. Na co dziennikarz odparł:

Jej dzieci mnie nie polubiły.

Tak Wojewódzki komplementował Muchę

Mieszkanie Muchy jest jasne i przestronne. Aktorka uwielbia dodatki w stylu vintage

"Największym atutem Ani okazało się to, że była znacznie dojrzalsza ode mnie. (...) Szybko zapadliśmy sobie w serca, szybko zamieszkaliśmy razem i szybko wyjechaliśmy na wspólne święta i sylwestra do Tajlandii, gdzie Muszka wcinała zapiekane muchy, grillowane karaluchy i szarańczę na parze" - zdradził dziennikarz w książce. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Po zdjęcia Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego zapraszamy do galerii.