Britney Spears stała się ikoną, gdy w 1999 roku wydała singiel "Baby one more time". Nie trzeba było długo czekać, aż media okrzyknęły ją księżniczką popu. Dobra passa trwała około dziesięć lat. Niestety, piosenkarka w 2007 roku przeszła załamanie nerwowe. Odebrano jej prawo do decydowania o sobie zarówno w kwestiach prywatnych, jak i zawodowych. Zmieniło się to dopiero w 2021 roku, gdy sąd postanowił zdjąć z Britney kuratelę ojca. Od tamtej pory Britney może również zarządzać swoim 60-milionowym majątkiem.

Britney Spears zrobiła sobie botoks. Szybko pożałowała

Spears postanowiła zaradzić zmarszczkom i zrobiła sobie botoks, o czym opowiedziała w mediach społecznościowych. Niestety, efekt jej się nie podobał. Na filmiku opublikowanym na Instagramie mówiła, że po zabiegu botoksem jej czoło było spuchnięte, łuk brwiowy opadł i "wygląda, jakby ktoś ją pobił". Gwiazda, by powrócić do naturalnego wyglądu, musiała poddać się kosztownej kuracji. Wydała na nią cztery tysiące dolarów, co określiła jako "zbyt drogie".

Britney Spears znowu przeżywa trudne chwile. Chodzi o synów piosenkarki

W zamian za to znalazła alternatywę i stosuje specjalne plastry, które bardzo poleca swoim fanom. Britney przykleja je w wybrane miejsca na twarzy na około godzinę. Nie powiedziała jednak, jak długo utrzymuje się efekt ich działania.