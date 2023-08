Córka Beckhamów spełniła marzenie. Ma związek z Messim. Tata pęka z dumy

Harper Seven to najmłodsza pociecha i jedyna córka Davida i Victorii Beckhamów. Dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców. Niedawno spotkał ją sportowy zaszczyt. 12-latka wyszła razem z Lionelem Messim na boisko. Dumni rodzice uwiecznili moment i pochwalili się zdjęciami w mediach społecznościowych.

Córka Beckhamów wyszła z Messim na boisko. Tata pęka z dumy. "Najpiękniejszy uśmiech"

David Beckham jest jednym ze współwłaścicieli klubu Inter Miami. Jakiś czas temu do drużyny dołączył Lionel Messi, który przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza na świecie. Dołączenie Argentyńczyka do zespołu było spełnieniem marzeń kibiców. Do ich grona zalicza się też córka Beckhamów, Harper Seven. Podczas ostatniego meczu klubu z Florydy dziewczynka eskortowała Messiego na boisko. Były piłkarz nie krył dumy z pociechy.

Sprawiacie, że ludzie się uśmiechają w Miami, w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie. Leo Messi i moja piękna dziewczynka Harper Seven. Najpiękniejszy uśmiech - napisał na Instagramie.

Wielu małych kibiców marzy, aby towarzyszyć swoim ulubionym piłkarzom podczas wyjścia na boisko. Harper Beckham się to udało. Na pewno nie bez znaczenia był fakt, iż ojciec dziewczynki jest współwłaścicielem klubu, w którym gra Messi. Więcej zdjęć córki Beckhamów znajdziecie w naszej galerii.

David i Victoria Beckhamowie przez wiele lat przyjaźnili się z księciem Harrym i Meghan Markle. Zagraniczne media donoszą jednak, że ich relacje mogły ulec diametralnej zmianie. Serwis nypost.com informuje o kłótni celebrytów. Informator portalu utrzymuje, że Sussexowie oskarżyli Beckhamów o ujawnienie szczegółów dotyczących rodziny królewskiej. Między parami miało dojść do ostrej wymiany zdań. "The Mail on Sunday" dodaje natomiast, że piłkarz podobno nie ma zamiaru wybaczyć Harry’emu i Meghan pomówień. "Pogodzenie się jest teraz bardzo mało prawdopodobne" - twierdzi źródło.