Sława, a szczególnie ta prawdziwa, rodem z Hollywood, nie przychodzi z dnia na dzień. Co prawda niektórzy mają to szczęście, że rodzą się w Los Angeles, w aktorskich rodzinach i na sukces nie muszą długo czekać. Jednak takie osoby można policzyć na palcach jednej ręki. Rzesza tych, którzy na spełnienie marzeń muszą czekać niekiedy latami, jest znacznie większa. Czasem, gdy propozycje nie spływają z nieba, a rachunki muszą być zapłacone, przyszłe (i często niedoszłe) gwiazdy trudnią się różnymi rzeczami. Wśród nich są i tacy, co karierę rozpoczęli od grania w filmach dla dorosłych.

Dziś śpią na pieniądzach i są znani na całym świecie. Wcześniej grali w filmach dla dorosłych

I takich osób jest, wbrew pozorom, sporo. Pierwszy z brzegu przykład do Cameron Diaz. Jako 19-latka aktorka wystąpiła w wideo "She's No Angel", na którym ubrana była jedynie w kabaretki i lateksowe body. Finalnie filmu nie opublikowano, choć 20 lat temu autor chciał je sprzedać. Ostatecznie trafił na rosyjską stronę dla dorosłych, choć właściciel zarzekał się, że nie on go tam umieścił. Mimo to, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Innym sławnym aktorem, który zaczynał karierę od branży dla dorosłych jest Jackie Chan. W jego wypadku było to spowodowane ciężką sytuacją finansową.

Musiałem zrobić wszystko, co mogłem, aby zarobić na życie 31 lat temu, ale nie sądzę, że to wielka sprawa, nawet Marlon Brando obnażał się w swoich filmach. Film tego typu w tamtych czasach był bardziej konserwatywny niż obecne filmy - wyznał Chan w 2006 roku podczas wywiadu dla brytyjskiego "The Hype Magazine".

Jeśli chodzi o gwiazdy młodego pokolenia, zawrotną karierę robi obecnie Chloe Cherry, która wcieliła się w postać heroinistki Faye w hicie HBO "Euforia". Wcześniej 25-latka znana była przede wszystkim widzom filmów dla dorosłych. Do 2019 roku wystąpiła w około 200 takich produkcjach. Więcej zdjęć aktorów, którzy zaczynali od filmów dla dorosłych znajdziecie w naszej galerii na górze strony.