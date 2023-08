Katarzyna Warnke jest obecnie jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. W ubiegłym roku artystka rozstała się z mężem, Piotrem Stramowskim. Eksmałżonkowie pozostali jednak w dobrych relacjach i dzielą się opieką nad córką. Celebrytka nigdy nie miała oporów, aby w wywiadach opowiadać o życiu prywatnym. Ostatnio zdradziła, jak wyglądał jej poród.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke: Moja córka wychowuje się w dziwnej rodzince

Katarzyna Warnke szczerze o porodzie. Nie chciała, aby Piotr Stramowski był obecny

Niedawno Katarzyna Warnke była gościnią podcastu "Mamy tak samo". Aktorka opowiedziała o swoim podejściu do macierzyństwa. Wspominała też poród. Okazało się, że wyobrażała ten moment bardzo "filmowo" i chciała urodzić naturalnie. Niestety, ułożenie dziecka to uniemożliwiło.

Helena miała nóżki wyprostowane i główkę cały czas u góry, czyli pupą do świata. No i decyzja była taka, że mam rodzić cesarskim i nie mogę naturalnie. To mi zburzyło taki mit, że będę wilczycą, która rodzi w krzakach, trzymając się drzewa. Chciałam to przeżyć w ten sposób, naturalnie, pokrzyczeć, przeć i tak dalej - wyznała.

Celebrytka przyznała także, że nie chciała, aby jej partner towarzyszył jej przy porodzie. "No i w ogóle nie chciałam, by Piotrek był obecny. Ja osobiście uważam, że obecność mężczyzn jest nieadekwatna i niepotrzebna, ale wiem, że kobiety mają też cudowne doświadczenia z tym, że mężczyźni są obecni" - powiedziała.

Katarzyna Warnke o braku pieniędzy. Jadła tylko kaszę gryczaną. Co jej pomogło?

Katarzyna Warnke urodziła przed terminem. Piotr Stramowski zrobił selfie w nieodpowiednim momencie

Katarzyna Warnke zdradziła też, że Helena urodziła się kilka tygodni przed wyznaczonym terminem. Skurcze porodowe zaczęły się w niespodziewanym momencie. Kiedy aktorka czekała na lekarkę, Piotr Stramowski postanowił zrobić pamiątkowe zdjęcie. "Przychodzi moja pani doktor i widzi, że ja, i mam nadzieję, że Piotrek się nie obrazi na mnie - Piotrek se strzelił selfie ze mną, na pamiątkę. On mi potem wytłumaczył, że on nie wiedział, że to jest tak zaawansowane i to tak boli. No i przychodzi pani doktor i mówi z takim spokojem: "Proszę się położyć". Ja się położyłam i ona patrzy tam i mówi: "Dziewięć centymetrów rozwarcia, zaraz pani urodzi, jedziemy!" - wspominała. Co sądzicie o zachowaniu Stramowskiego?