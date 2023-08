Oto nowy prowadzący "Pytania na śniadanie". Widzowie znają go jako "ukochanego lekarza Polek"

W telewizjach śniadaniowych od pewnego czasu zachodzą poważne zmiany. Niedawno do grona prowadzących "Pytania na śniadanie" w Telewizji Polskiej dołączyła Anna Popek, która nie miała stałej pary. Tak nie mogło zostać, dlatego TVP postanowiła zatroszczyć się o stałego współprowadzącego. Wybór był nieoczywisty. Kilka dni temu do grona prowadzących "PnŚ" dołączył Robert Rozmus, który wielu widzom zapadł w pamięć jako pan Rozi z Kabaretu Olgi Lipińskiej oraz członek grupy Tercet czyli Kwartet. To jednak nie koniec zmian.

Kolejna zmiana w "Pytaniu na śniadanie". Do obsady dołącza "ukochany lekarz Polek"

"Pytanie na śniadanie" opublikowało w mediach społecznościowych post, z którego wynika, że nowym prowadzącym śniadaniówki w Telewizji Polskiej jest znany aktor, Robert Koszucki. Ten z kolei stworzy duet z Małgorzatą Opczowską, która nie miała stałej pary, odkąd z programu odszedł Łukasz Nowicki. Więcej zdjęć artysty (a teraz także i prezentera telewizyjnego) znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Do rodziny #pytanienasniadanie dołącza Robert Koszucki. Robercie, bardzo się cieszymy! Witamy na pokładzie! Robert zadebiutuje jutro u boku @opczowska_malgorzata. To nasza nowa para prowadzących! Robert często gościł w naszym studiu, więc wierzymy, że będzie czuł się jak w domu - poinformował kanał "Pytania na śniadanie" na Instagramie.

Robert Koszucki zaczynał karierę od modelingu - w 1997 roku zdobył tytuł Mistera Polski. W 2002 roku zadebiutował na ekranie rolą Roberta Szwarca w serialu telewizji Polsat "Samo życie". W latach 2003-2005 grał w polsatowskim serialu "Fala zbrodni". W 2007 roku przyjął rolę doktora Rafała Konicy w telenoweli TVP2 "Na dobre i na złe" i stał się ulubieńcem widowni, szczególnie jej żeńskiej części.

Obecnie zatem śniadaniówkę prowadzi pięć par. Są to: Anna Popek i Robert Rozmus, Izabella Krzan i Tomasz Kammel, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Ida Nowakowska i Tomasz Wolny oraz najnowsza para, czyli Małgorzata Opczowska i Robert Koszucki. Nowa para prowadzących zadebiutuje na ekranie już w poniedziałek 14 sierpnia. My już nie możemy się doczekać i życzymy Robertowi powodzenia!