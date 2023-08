Joanna Przetakiewicz pokazała ogród. Wygląda bajecznie! Nie u każdego takie luksusy

Joanna Przetakiewicz dała się poznać szerszej publiczności jako ukochana Jana Kulczyka. To wtedy zaczęła bywać "na salonach". Nie trzeba było długo czekać, aż założyła własną markę modową, która szybko stała się jedną z ulubionych wśród warszawskich celebrytek. Niedługo później Joanna umieściła również w ofercie swojej marki rzeczy do domu i ogrodu. Jej pozycja w polskim show-biznesie stała się mocna. Joanna nie przestawała podgrzewać atmosfery, w wywiadach opowiadając, że "kocha luksus z wzajemnością". I to właśnie widać zarówno po jej domu, jak i ogrodzie. Przetakiewicz z dużą starannością wybiera dodatki, tak by czuć się w nich jak najlepiej.

Joanna Przetakiewicz pokazała ogród. Jest bajkowy

Obecnie bizneswoman nie musi już nikomu niczego udowadniać. Skupia się na prowadzeniu marek i nauczaniu kobiet zarabiania (i wydawania) pieniędzy. W międzyczasie chętnie wypoczywa. Ale często nie w głowie jej zagraniczne wojaże (choć i tego nie unika). Przetakiewicz mieszka w pięknej podwarszawskiej willi z ogromnym ogrodem. Tam może się opalać, gdy jest ładna pogoda - ma do tego eleganckie i z pewnością wygodne leżaki, czytać książki czy po prostu być sama ze sobą. Ewentualnie z Rinke Rooyensem czy swoimi psami.

Bora-bora? Malediwy? Nie, to tylko ogród Joanny Przetakiewicz

W ogrodzie roi się od różnego gatunku krzewów i kwiatów. Nie brakuje też dodatków z kolekcji jej designerskiej firmy. Charakterystycznym znakiem dla produktów z kolekcji Przetakiewicz są duże, biało-czarne pasy. Ogród ma ogromną przestrzeń, a dodatkowo otoczony jest lasem, a gwiazda nie ukrywa, że w okolicznościach przyrody ćwiczy jej się lepiej niż "w nawet najbardziej lux siłowni". Więcej zdjęć Joanny Przetakiewicz i jej luksusowego ogrodu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.