Koszmar instruktorki fitness na weselu. Poszło o skąpą kreację. "Ktoś wylał piwo na moje ramię"

Liz Krueger to popularna instruktorka fitness. Należy ona do grona kobiet, które nie wstydzą się swojego ciała i lubią je eksponować. Dla sportsmenki przyjęcie weselne okazało się idealną okazją do pochwalenia się swoimi wypracowanymi przez lata kształtami. Krueger zdecydowała się na bardzo obcisłą, krótką sukienkę bez ramiączek i buty na wysokim obcasie. To, co ją spotkało za taki wybór, mrozi krew w żyłach. Z pewnością nie spodziewała się, że zostanie tak potraktowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Patricia Kazadi w zjawiskowej sukience na wesele

Instruktorka fitness skrytykowana za stylizację weselną. Postawiła na mocne wyeksponowanie ciała i podkreślenie sylwetki

Z instagramowego konta Liz Krueger dowiedzieliśmy się o nieprzyjemnej sytuacji, która ją spotkała. Instruktorka fitness wybrała się na wesele jako gość i postanowiła ubrać naprawdę odważną stylizację. Kobieta założyła bandażową sukienkę w beżowo-pomarańczowo-białej kolorystyce. Fason ten doskonale uwydatnił jej sylwetkę i podkreślił każdy wypracowany na siłowni mięsień. Prekursorem tego typu kreacji był Herve Leger. Francuski projektant szybko podbił serca gwiazd, a jego projekty w mgnieniu oka zaczęły kopiować popularne sieciówki.

Makijaż dla 13-latki na wesele zszokował internautów. ?Możecie dostać zawału?

Instruktorka fitness do odważnej sukienki dobrała wysokie szpilki z odsłoniętymi palcami. Stylizację uzupełnił złoty, masywny naszyjnik typu obroża. Swoją kolorystyką nawiązywał do ciepłej tonacji kreacji. Krueger rozpuściła włosy i ułożyła je w dość naturalny sposób. Delikatne loki świetnie pasowały do całości. To, jaką cenę zapłaciła za ten wizerunek, jest nie do uwierzenia.

Nie wiedziałam, że wybór tej sukienki na wesele będzie oznaczać, że tak wiele kobiet będzie dla mnie niegrzecznych, a nawet podejdzie za mnie i klepnie mnie w tyłek, gdy stoję sama. Ktoś wylał piwo na moje ramię. To tylko jeden z wielu przejawów okazywanej mi dobroci tej nocy. Dobry sprawdzian dla grubej skóry i niebrania złych rzeczy do siebie - wyznała Liz Krueger na swoim instagramowym koncie.

Instruktorka fitness nie spodziewała się takiej reakcji na swoją stylizację. Weselni gości okazali się bezlitośni

Jak widać sportsmenka niezbyt przejęła się zaistniałą sytuacją. Ogólna krytyka nie zrobiła na niej wrażenia. Jej zdaniem tego typ zajścia to doskonała lekcja. Lekcja, dzięki której człowiek potrafi się uodpornić na brak kultury i szacunku do drugiego człowieka. Tego typu sytuacje z pewnością nie powinny mieć miejsca na przyjęciu weselnym i psuć całej uroczystości. To pewne. Więcej zdjęć instruktorki fitness w galerii na górze strony.