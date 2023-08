Pierwszą żoną Jacka Rozenka była Katarzyna Litwiniak, z którą aktor miał syna Adriana. W 2003 roku poślubił Małgorzatę Kostrzewską (aka "Perfekcyjną"), która - mimo że rozwiedli się po dziesięciu latach - zachowała jego nazwisko. Ma z nią dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. Po dwóch nieudanych małżeństwach Rozenek poznał Roksanę Gąskę.

Jacek Rozenek był w niej niesamowicie zakochany. Jak dziś wygląda Roxi?

Choć ich związek nie trwał długo, był niesamowicie płomienny, a para zaliczyła wspólnie kilka branżowych imprez i mieli nawet wspólną okładkę magazynu "Gala". W 2019 roku aktor dostał udaru mózgu, a niedługo wcześniej rozstał się z partnerką. Po jakimś czasie mówił, że "dobrze się wówczas stało, bo nie chciał dla nikogo być ciężarem". Od tamtej pory o Gąsce słuch zaginął. Co jakiś czas media zaglądały na jej media społecznościowe, by przypomnieć, jak wygląda. Okazało się, że od czasu rozstania z Rozenkiem dziewczyna zdążyła przejść sporą przemianę. Nie zrezygnowała z zabiegów medycyny estetycznej, a wręcz przeciwnie, zdecydowała się na powiększanie pośladków. Wyraźnie widać również zmiany w jej twarzy - na pewno dziewczyna miała zabieg tzw. wolumetrii oraz powiększenia ust. Minimalnie skróciła również włosy. Na próżno szukać jej na Instagramie - dziewczyna wraca na niego i rezygnuje z prowadzenia. Na szczęście jest aktywna na Facebooku. Więcej zdjęć piękności, dla której niegdyś głowę stracił Jacek Rozenek, możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Jacek Rozenek i Roxi Gąska. Ich miłość nie trwała długo

Jacek Rozenek poznał 24 lata młodszą Roksanę w 2018 roku. Para miała poznać się przez znajomych, jednak chodziły po mieście plotki, że aktor zatrudnił studentkę kosmetologii jako opiekunkę do dzieci (nigdy nie odnieśli się do tych rewelacji). Para doczekała się wspólnej okładki magazynu "Gala", gdzie udzielili obszernego wywiadu, w którym Rozenek wyznał, że zakochał się w Gąsce nie tylko ze względu na jej urodę. "Roksana jest chyba najmniej zepsutą osobą, jaką znam. Niesamowicie skromną. W warszawskim światku to rzadkość. A Roksanie już na pierwszym spotkaniu powiedziałem, że widać w niej niezwykłą wrażliwość" - zwierzał się aktor.

Roksana Gąska w lutym 2023 roku https://www.facebook.com/roxana.gaska