Tomasz Wolny zabrał na pielgrzymkę intencje internautów. "Napiszcie na priv, zaniosę je prosto do Matki"

Tomasz Wolny z całą pewnością należy do grona osób, które lubią epatować swoją wiarą. Prezenter "Pytania na śniadanie" często podkreśla, jak ważny jest dla niego Bóg i nie ma z tym żadnego problemu. Tym razem Wolny poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o swojej pielgrzymce do Częstochowy. Zabrał ze sobą nie tylko dzieci, ale również intencje. Nie tylko swoje intencje. Mężczyzna zbierał je od internautów w prywatnych wiadomościach. Poświęcenie godne podziwu.

Tomasz Wolny pielgrzymuje na Jasną Górę. Niesie ze sobą prośby internautów

Z instagramowego konta Tomasza Wolnego dowiedzieliśmy się, że mężczyzna zdobył się na nie lada gest. Prezenter udał się na pielgrzymkę do Częstochowy i zabrał ze sobą dzieci. Powodem wyprawy okazało się zbliżające święto. Mowa o Wniebowstąpieniu Najświętszej Marii Panny. Uroczystość ta obchodzona jest 15 sierpnia. To dzień ustawowo wolny od pracy. Prowadzący popularną śniadaniówkę poinformował swoich fanów o autorskiej akcji z intencjami. Jeśli mężczyzna otrzyma je w wiadomości prywatnej lub komentarzu, to zaniesie je na Jasną Górę. Trzeba przyznać, że to bardzo kreatywne i nowoczesne podejście do wiary.

Kilkaset kilometrów za nami, ostatnie kilkadziesiąt przed nami, więc jeśli ktoś miałby taką potrzebę, to napiszcie proszę tutaj albo na priv swoje intencje, a zaniosę je prosto do Matki - zaapelował Tomasz Wolny na swoim instagramowym koncie.

Tomasz Wolny zabrał dzieci na pielgrzymkę. Kreatywność to zdecydowanie jego mocna strona

Tomasz Wolny od 2009 roku związany jest z Agatą Tomaszewską. Kobieta pracuje w TVN24. Para mimo, wydawać by się mogło, zupełnie odmiennych poglądów dogaduje się doskonale. Małżonkowie wychowują troje dzieci: Zosię, Halszkę i Tymona. Patrząc na medialne zachowania prowadzącego "Pytanie na śniadanie", można być pewnym, że w tej rodzinie wiara odgrywa bardzo ważną rolę. Więcej zdjęć Tomasza Wolnego w galerii na górze strony.

