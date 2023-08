Film Krzysztofa Stanowskiego demaskujący "karierę" Natalii Janoszek wywołał duże poruszenie w świecie show-biznesu. Kilku celebrytów zdążyło już skomentować aferę. Maciej Dowbor stwierdził nawet, iż już wcześniej był przekonany, że celebrytka mocno nagina prawdę na temat swoich osiągnięć. Teraz głos zabrał były menadżer Janoszek.

Były menadżer Natalii Janoszek ujawnił jej prawdziwą twarz. "Po trupach do celu"

Były menadżer Natalii Janoszek rozmawiał niedawno z Antonim Orłosiem. Mężczyzna nie życzył sobie, by jego nazwisko zostało ujawnione. Podczas wywiadu wyznał, że on także miał podejrzenia, iż osiągnięcia celebrytki mogą być przez nią wyolbrzymione. Nie był jednak w stanie zweryfikować tych informacji. "Wiedziałem, że coś jest nie tak, że Polka w Bollywood. Ale nie przyszło mi do głowy tego weryfikować. Stanowski poleciał do Indii, żeby to sprawdzić, ja nie miałem takich mocy przerobowych" - stwierdził. Dodał także, że jego podejrzenia pogłębiły się, kiedy wraz z aspirującą aktorką uczestniczył w Festiwalu Filmowym w Cannes.

Wyjazd do Cannes był kluczowy, spędzaliśmy cały czas razem. Widywałem różne zachowania, które przestały się wydawać normalnie. Była mocno podniecona tym festiwalem. Zaczęła gwiazdorzyć. Natalia brała udział w pokazach filmów. Tam może pójść każdy, wystarczy kupić akredytację za 1000 euro - powiedział.

Jacek Jeschke ostro o Natalii Janoszek. "Wykorzystywanie ludzi"

Eksmenadżer Janoszek zapewnia jednak, że opowieści jego pracodawczyni były bardzo przekonujące. "80 proc. tych rzeczy nie widziałem. Wiedziałem tylko o Bollywood i konkursach piękności. Ona tak przedstawiała, że ja w to uwierzyłem. Podejrzewałem, że ona ma role epizodyczne. Ja we wszystko wierzyłem" - przyznał. Więcej zdjęć Natalii Janoszek znajdziecie w naszej galerii.

Eksmenadżer o oszustwach Janoszek. "Wiedziałem, ze te lajki są grubymi nićmi szyte"

Rozmówca Antoniego Orłosia zdradził też, że Natalia Janoszek kupowała followersów. "Rzeczą oczywistą były liczba obserwujących i lajków - przyznał. Kupowała to przy mnie. Wiedziałem, ze te lajki są grubymi nićmi szyte. Odj**ała mega śmieszną akcję. W pewnym momencie miała 200 tysięcy, później nagle zrobił się milion" - wspominał. Okazało się też, że mężczyzna nie najlepiej wspomina pracę z celebrytką. Aspirująca aktorka miała być wyniosła i nie chciała integrować się ze współpracownikami. "Jest zapatrzona w siebie. Ciężko jakoś normalnie z nią spędzać czas. Jest mega infantylna i myśli tylko o sobie. Po trupach do celu. Nie patrzy, czy kogoś zraniła. Bywała niemiła. To osoba, która po evencie wchodzi do swojego pokoju i koniec gadki. W tym Cannes wracaliśmy późno, ale mieliśmy wspólny czas z ekipą, żeby napić się kieliszka winka. Ona nie miała czasu" - podsumował.