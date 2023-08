Była i obecna żona Wojciechowskiego są razem na wakacjach? Tylko spójrzcie na te zdjęcia

Patrycja Tuchlińska od lat jest w związku ze starszym o niemal pół wieku miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Para wychowuje nawet razem synka. Jako że trwa sezon wakacyjny, Patrycja chętnie podróżuje po Polsce i zagranicy, co chętnie relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio pisaliśmy nawet o tym, że na próżno szukać przy niej męża.

Patrycja Tuchlińska spędza urlop z byłą żoną miliardera? Wiele na to wskazuje

Józef Wojciechowski ma obecnie 76 lat i wiele mniej lub bardziej formalnych związków na swoim koncie. Z pierwszą żoną, o której niewiele wiadomo, ma trzy córki. Jedna z nich ma mieszkać w Stanach Zjednoczonych, gdzie i Wojciechowski spędził kilkanaście lat życia. Drugą żoną, młodszą o 37 lat Laurą Michnowicz, Miss Publiczności i Miss Media na wyborach Miss Lata w Koszalinie w 2005 roku, lubił chwalić się publicznie. Ślub wzięli w 2013 roku, jednak szybko się rozwiedli. Para doczekała się dwójki dzieci. Obecnie Laura ma jeszcze jedną córeczkę z innego związku i czasem relacjonuje kulisy swojego życia w mediach społecznościowych.

Patrycja Tuchlińska i miliarder obsypali syna prezentami. Co w nich było?

Wojciechowski miał też romans z gwiazdą "Dam i wieśniaczek", Beatą Pruską, która planowała wziąć z nim ślub, ale z tych planów nic nie wyszło, bo miliarder szybko poznał Patrycję Tuchlińską, która zawróciła mu w głowie do tego stopnia, że doczekali się syna. Można jednak przypuszczać, że Wojciechowski bardzo dba o relacje rodzinne, ponieważ wiele wskazuje na to, że Tuchlińska spędza właśnie wakacje w Rumunii w tym samym miejscu, co jego była żona, Laura. Obie panie pokazują na swoich Stories te same kadry. Wiadomo, że obserwują się na Instagramie, jednak nie oznaczają się na tych zdjęciach. Patrycja oznacza jedynie swoją koleżankę, również związaną ze środowiskiem miss, Justynę Ryszkę. I wszystko zostaje w rodzinie? Więcej zdjęć pięknych pań Wojciechowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Widoki w Rumunii https://www.instagram.com/michnowiczlaura/

Widoki w Rumunii https://www.instagram.com/patrycjatuchlinska