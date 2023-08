Tomasz Kammel należy do niewielkiego grona gwiazd, które rzadko ujawniają kulisy swojego prywatnego życia. Od czasu jego głośnego związku z Katarzyną Niezgodą nie wiadomo, czy aktualnie jest z kimś związany. Czasem jednak zdarza mu się uchylić rąbka tajemnicy, tak jak teraz, gdy odpowiadał na pytania fanów na Instagramie. Postanowił nawet pokazać zdjęcie dużo młodszego brata.

Tomasz Kammel pokazał brata. Podobni?

Tomasz Kammel zorganizował popularne Q&A, zachęcając fanów do zadawania pytań na Instagramie. Jeden z nich postanowił więc spytać prezentera o młodszego brata. "Czy pana brat mówi po polsku?" - padło pytanie. Tomasz Kammel nie tylko odpowiedział, ale nawet pokazał Fryderyka.

Mówi, bez akcentu, ale czasem używa śmiesznych słów. Jego polski poprawia mi humor - napisał, przy okazji robiąc błąd językowy i pisząc "Polski" wielką literą.

Tomasz Kammel już pokazywał młodszego brata na Instagramie

Być może nie każdy wcześniej w ogóle wiedział, że Tomasz Kammel ma młodszego brata i to aż o 26 lat, czyli sam ma właśnie 26 lat. Fryderyk jest owocem związku ojca Tomasza Kammela z jego nową ukochaną, którą poznał już w Niemczech. Bronisław, który później zmienił imię na Christian Kammel, wyjechał do RFN, urywając kontakt z Tomaszem i jego matką. W Niemczech zakochał i się założył nową rodzinę. Dopiero po latach prezenter nawiązał kontakt z ojcem i starał się odbudować relacje. Najwyraźniej to się udało, skoro ma teraz kontakt ze swoim przyrodnim bratem. W naszej galerii na górze strony możecie zobaczyć ich wspólne zdjęcia

Fryderyk Kammel urodził się w 1997 roku. Jest programistą i geodetą, a hobbystycznie zajmuje się również grafiką. Interesuje się także muzyką oraz podróżami.

To nie pierwszy raz, gdy prezenter pokazał zdjęcia z Fryderykiem. Zrobił to już przy okazji Dnia Dziecka w 2022 roku. Wtedy oprócz młodszego brata na zdjęciu pojawił się także ich ojciec. "Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzę mądrych rodziców" - napisał wtedy, dodając w hashtagach "tęsknota, mądrość, miłość i wszystko razem".