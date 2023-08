Marianna Gierszewska dała się poznać dzięki takim serialom, jak: "Pułapka" czy "Rojst". Gwiazda aktywnie działa również na profilu na Instagramie, gdzie zebrała ponad 200 tysięcy obserwatorów. Aktorka zasłynęła także z ogromnej szczerości. Często dzieli się prywatnymi sprawami. Opowiada także o życiu ze stomią. Gierszewska cierpi na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Fani doceniają to, że stara się przełamywać stereotypy i uczyć samoakceptacji. Niedawno aktorka zdecydowała się na kolejne szczere wyznanie.

Marianna Gierszewska nie szczędzi słów. Opowiedziała o "traumie życia prenatalnego"

W ostatnim czasie Marianna Gierszewska udzieliła wywiadu dla "Wprost". "Jestem dzieckiem ocalałym przed aborcją" - takimi słowami zaczęła rozmowę. Po raz kolejny aktorka zszokowała wyznaniem. Zdradziła, że terapeutka przekonała ją do odkrycia prawdy. Zaczęła pytać o życie jej życie prenatalne. Po spotkaniu Gierszewska zatelefonowała do mamy. Wówczas nie miała już wątpliwości.

Kiedy dowiedziałam się, że jestem z tobą w ciąży, miałam myśli, żeby dokonać aborcji. Później modliłam się o poronienie. Tak, tak było. Ja byłam sama, Marianko. Nie było twojego taty: jeździł do teatrów w innym mieście, miał tam próby. Bałam się, bardzo się bałam. Odrzucenia przede wszystkim... Z twoim tatą byliśmy parą, ale nie było między nami dobrze; nie mieliśmy pieniędzy ani przestrzeni na kolejne dziecko - cytowała słowa mamy.

Marianna Gierszewska wyznała, że po tym wyznaniu mamy w końcu zrozumiała, dlaczego wiele razy znalazła się w trudnych sytuacjach, które były na "pograniczu życia i śmierci". Dodała, że istnieje teoria, według której każdy z nas podświadomie szuka sposobu, aby przypomnieć sobie o "traumie pierwotnej". Podkreśliła, że ciało i układ nerwowy "pamiętają" każde doświadczenie. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.

Aktorka wyznała, że obecnie zajęła się pisaniem książki na temat życia prenatalnego. "Dzieci, które przeżyły próbę aborcji; te, które były, metaforycznie mówiąc, odratowane spod skalpela albo których mamy miały myśli aborcyjne - te dzieci przechowują to w sobie" - stwierdziła Gierszewska. Dodała, że wiele par decyduje się na dziecko z niewłaściwych powodów, co następnie prowadzi do różnych sytuacji. Wyznała, że jest świadoma tego, jak decyzja matki na nią wpłynęła. "Wiem, ile zapłaciłam za to, jak wyglądało moje życie prenatalne. Jestem pewna, że każda dorosła kobieta, która bierze za siebie odpowiedzialność, potrafi podjąć decyzję, sama" - dodała. Zgadzacie się z jej opinią?