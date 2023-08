Maja Bohosiewicz to obywatelka świata pełną piersią. Celebrytka krąży od jakiegoś czasu po świecie, szukając miejsca dla siebie i swojej rodziny. Jakiś czas temu mieszkała przez pół roku w Dubaju. Później wróciła nad Wisłę, ale i w Polsce nie zagrzała za długo miejsca. Od niedawna osiedliła się w Hiszpanii, skąd relacjonuje regularnie przebieg remontu domu, w którym zamieszkała z bliskimi. Teraz dzięki pani architekt, która zajęła się pokojem jej córki, wiemy, jak wyglądają cztery kąty córki Mai Bohosiewicz, Leonii.

Projektantka zdradziła, jak wygląda pokój córki Mai Bohosiewicz. "Wizja była jasna"

Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych, pokój córki Mai Bohosiewicz utrzymany jest w pastelowych kolorach, gdzie dominuje kolor różowy. W oczy rzuca się też tapeta w kwiaty. Okazuje się, że wszystko to pomysł dziewczynki. "Leonia, jeśli chodzi o jej pokój, ustawiła poprzeczkę na wysokim poziomie. Pewnie ma to po mamie. Udowodniła, że jest prawdziwą ekspertką w dziedzinie projektowania wnętrz! Okazało się, że to najbardziej wymagający klient, jeśli chodzi o stworzenie przestrzeni pełnej magii. Jej wizja była jasna - pastelowe odcienie, różowa tapeta i wszystko, co sprawi, że pokój stanie się bajkowym królestwem" - napisała Aleksandra Ziarek, która stworzyła córce celebrytki wymarzoną przestrzeń.

To niezwykłe, jak nawet małe dzieci potrafią mieć wyraźne i sprecyzowane preferencje. Tu nie było miejsca na kompromisy - dodała projektantka.

Remont kuchni nie dał Bohosiewicz po kieszeni

Wcześniej celebrytka z projektantką chwaliły się remontem kuchni, którą udało się odświeżyć w dwa dni. Wnętrze ze smutnego stało się przytulną przestrzenią dla całej rodziny. "Żółte fronty szafek przemalowałyśmy farbą renowacyjną na biało. To samo zrobiłyśmy z kafelkami na ścianie! Dodałyśmy przepiękną tapetę oraz sztukaterię. Do kuchni wjechał też nowoczesny stół (na krzesła wciąż czekamy). W oknach pojawiły się lniane rolety. Dodałyśmy kilka dodatków jak wiklinowe kosze, wazony i już. Przestrzeń dostała drugie życie! Ze smutnego nijakiego pomieszczenia, stworzyłyśmy z Mają wnętrze dla rodziny. I uwierzcie - nie kosztowało to milionów - pisała w sieci projektantka. Więcej zdjęć nowego domu Mai Bohosiewicz znajdziesz w galerii na górze strony.

Nowy dom Mai Bohosiewicz w Hiszpanii Fot. @majabohosiewicz