Paulina Krupińska zanim na dobre zadomowiła się w studiu "Dzień dobry TVN", była wziętą modelką. Czasem zdarza jej się wracać do sesji zdjęciowych. Niestety, nie zawsze przypadają one do gustu internautom.

6 kapif; instagram.com/pkrupinska Otwórz galerię Na Gazeta.pl