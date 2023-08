Kryzys w małżeństwie Harry'ego i Meghan się pogłębia? Tym razem chodzi o dzieci

Niepokojące wieści krążą o młodszym synu króla Karola III i jego rodzinie. Według zagranicznych tabloidów, Meghan Markle chce wrócić do życia publicznego i kontynuować karierę aktorki. Ponoć żona księcia Harry'ego ma w związku z tym nie mieć nic przeciwko, by na świeczniku żyły z nią też ich dzieci: Archie i Lilibet. To ma nie podobać się Harry'emu, którego życie osoby publicznej mocno dotknęło i wolałby uchronić bliskich przed paparazzi czy krzywdzącymi artykułami.

Książę Harry boi się o bezpieczeństwo dzieci

"The Sun" wyliczył, że w ostatnim roku książę Harry i Meghan Markle wspólnie pojawili się w miejscach publicznych zaledwie cztery razy. Według gazety, ma to być spowodowane kryzysem w ich związku, jak i innym zapatrywaniem w sprawie wychowania dzieci, co też ma ich od siebie oddalać. Ponoć według księcia Harry'ego, czteroletni Archie i dwuletnia Lilibet nie mogą być osobami publicznymi i powinny wychowywać się z daleka od blasku fleszy. Wszystko przez to, że syn Diany i Karola nie chce, by dzieci podzieliły jego los.

Harry boi się o własne dzieci przez to, co sam przeszedł - zdradziła w "The Sun" osoba z otoczenia rodziny królewskiej.

Meghan Markle zabierze dzieci do pracy?

Póki co, Archie i Lilibet niezwykle rzadko są widywani poza rodzinną rezydencją w Montecito w Kalifornii, która jest warta aż 11 milionów funtów. Jednak gdy Meghan Markle postawi na swoim i wróci do świata filmu, możliwe, że to się zmieni. Zapowiada, że gdy będzie jeździć po świecie na plany różnych produkcji, chce zabierać ze sobą dzieci, by się z nimi nie rozstawać. A wiadomo, że wtedy nie opędzi się od obiektywów fotografów... Więcej zdjęć Meghan i Harry'ego znajdziesz w galerii na górze strony.

Meghan Markle, książę Harry, Archie, Lilibet fot. Twitter

Po urodzeniu dzieci Meghan wsiąkła w macierzyństwo na dobre. Przekłada się to też na jej spotkania z bliskimi znajomymi. "Lilli jest jeszcze mała, więc nie ogląda telewizji, ale Archie kocha przygody Oktonautów i oglądał tę bajkę przez naprawdę długi czas. Natomiast jego ulubionym kanałem jest ten z wesołym autobusem i śpiewankami, które zapewne znają wszyscy rodzice dwulatków. Stałam się właśnie tą matką, która na spotkaniach z przyjaciółmi, śpiewa kawałki tych piosenek - opowiadała jakiś czas temu księżna Sussexu, której słowa cytował portal kidspot.com.au.

