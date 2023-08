Trwa Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie. Podczas pierwszego dnia muzycznego widowiska Polsatu, na scenie wystąpił m.in. Sławomir, Marcin Miller czy zespół Akcent z Zenonem Martyniukiem na czele. Nie zabrakło też słynnej kapeli Boney M. Ich hity, które usłyszeli widzowie - "Rivers of Babylon" czy "Daddy Cool" - nie ucieszyły wszystkich. Niektórzy z internautów nie zostawili na grupie suchej nitki.

Występ Boney M. w Mrągowie rozczarował internautów

Chociaż przeboje Boney M. znają tłumy i miały być najmocniejszym punktem wieczoru, to według internautów stało się wręcz przeciwnie i grupa nie poradziła sobie dobrze na scenie festiwalu. "Występ Boney M. to totalna masakra", "No niestety, ale ten numer to niewypał, lepiej by wypadli, jakby śpiewali z playbacku", "Super imprezka! Ale ten zespół to niewypał", "To nawet nie pasuje do klimatu wesela", "Moje uszy więdną. Zresztą nie tylko moje, ale i całej rodziny, która miała nieprzyjemność usłyszeć Boney M." - napisali niezadowoleni widzowie Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie.

Szczegóły Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. Kto na scenie?

W tym roku na ślubnym kobiercu podczas Festiwalu Weselnych Przebojów stanął aktor i satyryk Michał Koterski, a jego wybranką została aktorka kabaretowa Olga Łasak. Gospodarzami tej największej imprezy ślubnej tego lata jest jak zwykle Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak - festiwalowe małżeństwo, które po raz siódmy zabrało widzów w podróż w rytm największych weselnych hitów. Pierwszego dnia na scenie wystąpiły takie gwiazdy i zespoły jak: Boys, Classic, Akcent, Sławomir, Masters, Helena Vondráčková, Playboys, Halina Mlynkowa, Weź Nie Pytaj, Mariusz Kalaga, Mig, Szpilki, Francesco Napoli, Sheyla Bonnick The Sounds of Boney M czy Daj To Głośniej.

"To mój siódmy Festiwal Weselnych Przebojów. Uwielbiam ten czas, uwielbiam ten festiwal i atmosferę, która panuje w mrągowskim amfiteatrze. Ludzie wstają już na pierwszej piosence i bawią się do samego końca! Znają wszystkie piosenki. Są takie hity, bez których żadne wesele się nie odbędzie, ale każdego roku staramy się to urozmaicać" - mówiła w informacji prasowej Elżbieta Romanowska.

Drugiego dnia na mrągowskiej scenie wystąpi: Don Vasyl, Halina Mlynkova, Filip Lato, Dziani, Vasyl Junior, Elza, Andre, Krywań, InoRos, Daj To Głośniej, Mejk, Margarita, Classic, Cygańscy Książęta, Kapela Ciupaga.

