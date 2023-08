Lwia część pracy Anny Lewandowskiej opiera się na działalności w mediach społecznościowych. To tutaj publikuje zdjęcia z treningów, wypadów rodzinnych, ale i promuje własne marki oraz podejmuje się współprac reklamowych. Od tygodnia jednak nie odezwała się do fanów słowem. Są zaniepokojeni.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o pierwszym spotkaniu z Robertem. "Przedstawił mi się jako Andrzej"

Anna Lewandowska nagle zniknęła z mediów społecznościowych

Z biografii Anny Lewandowskiej dowiedzieliśmy się, że może ona sprawiać wrażenie wręcz uzależnionej od mediów społecznościowych. Pierwsze relacje na jej Instagramie pojawiają się już z samego rana. Później na każdym kroku myśli, jak wykorzystać obecne okoliczności do tego, aby wzbudzić zainteresowanie wśród fanek. Tym razem jednak wydaje się, że z jakiegoś powodu postanowiła zniknąć. Ostatni post ukazał się w ubiegłym tygodniu. Trenerka fitness powiadomiła wówczas fanów, że spędza popołudnie na basenie w rodzinnym gronie. Zdjęcia z wypadu Lewandowskich znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Fani martwią się o Annę Lewandowską

Anna Lewandowska raczej do tej pory nie zostawiała fanów bez słowa. Z tego powodu fani zaczęli się martwić i pod ostatnim postem masowo wypytują, co się stało. "Aniu, gdzie jesteś moja droga?", "Czemu nie ma story?", "Można się skontaktować z panią w wiadomości prywatnej?", "Co się dzieje? Skąd taka cisza?", "Coś musi być nie tak, bo zwykle nie bywało tak, żeby Ania przez cały ten czas była nieaktywna. Mam nadzieję, że wszystko z nią w porządku." - piszą fani z całego świata. Z koeli Robert Lewandowski obecnie publikuje jedynie posty reklamowe oraz te związane z FC Barceloną. Myślicie, że sprawa niebawem się wyjaśni?