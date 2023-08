Nie milkną echa w sprawie rozstania Dariusz Pachuta i Dody. Do tej pory żadna ze stron nie wypowiedziała się oficjalnie na temat medialnych doniesień, jednak wiele wskazuje na to, że wspólna przygoda tej dwójki dobiegła końca. Piosenkarka pozbyła się etui na telefon ze wspólnym zdjęciem i zapłakana przerwała wywiad, mówiąc, że chciałaby się zakochać. Sportowiec z kolei wyznał, że niebawem ponownie wyjedzie podbijać wodospady i chciałby, aby jego fani skupili się wyłącznie na jego osiągnięciach. Teraz jednak Rabczewska opowiedziała o miłości. Jej słowa dają do myślenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zrobiłaby reality show z Pachutem? Odpowiedź zaskakująca

Doda o walce podczas kryzysu w związku

Ostatnie publikacje w mediach społecznościowych Dody wskazują na to, że może przechodzić przez cięższy okres w życiu. Jak mantrę powtarza, że chciałaby być w końcu szczęśliwa i zakochana. Mało tego jej przyjaciółka opublikowała nagranie z wakacji, na którym Rabczewska przyglądała się zaręczynom pewnej pary. Wówczas cała we łzach stwierdziła, że raczej nie uda im się przejść całego życia u swojego boku. Teraz przy okazji promocji nowego miłosnego singla ze Smolastym na antenie Radia Eska otworzyła się na temat kryzysów w związkach. Chciała, aby utwór niósł przekaz zachęcający do walczenia o uczucia i drugą połówkę, nawet w tych najcięższych chwilach.

Nie tylko Opozda i Królikowski. Te gwiazdy zerwały w atmosferze skandalu

"O to chodzi w miłości, że ta dwójka starcza na cały świat. Nic nie musi istnieć dookoła, prawdziwa miłość przetrwa każdy koniec świata. Czasami tym końcem świata nie musi być jakiś wybuch słońca tylko jakaś potyczka, kłótnia, kryzys. Dobrze, że powstał taki utwór, który opowiada o tym, żeby się nie otrzepać i pójść dalej, znaleźć kogoś na zastępstwo. Tylko żeby nauczyć się walczyć o relację, przetrwać i naprawiać to" - mówiła Doda na antenie Radio Eska. W dobie doniesień o rozstaniu te słowa dają do myślenia. Zdjęcia Dody i Dariusz Pachuta znajdziesz w naszej galerii na górze strony.