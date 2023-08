Doda i Smolasty parą? Fani widzą ich razem. Jest zdecydowana reakcja piosenkarki

Doda ze Smolastym ogłosili challenge, że jak ich teledysk do piosenki "Nim zajdzie słońce" zdobędzie w dobę milion odtworzeń na YouTube, zatańczą salsę, albo rumbę, co jest nawiązaniem do tekstu ich hitu. A że klip został obejrzany w 24 godziny ponad dwa miliony razy, piosenkarka z raperem wywiązali się z obietnicy. Zachwyceni fani od razu się rozmarzyli na temat potencjalnego związku Dody ze Smolastym, mając na uwagę plotki o jej rozstaniu z Dariuszem Pachutem. Co na to sama zainteresowana? Nie przeszła wobec tego obojętnie.

Doda i Smolasty będą razem? Piosenkarka rozwiewa wątpliwości

"Przegraliśmy challenge i to sromotnie. Dwa miliony w dobę. Honorowo tańczymy 'salso rumbę'. Bez komentarza jak Smolasty" - napisała rozbawiona piosenkarka pod TikTokiem, na którym próbuje w tańcu rozruszać rapera. Smolasty patrzył na nogi, choć Doda kazała mu patrzeć w jej oczy. Fani ich duetu i piosenki "Nim zajdzie słońce" chciałoby teraz, by tych dwoje byli parą. "Jeżeli oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość" - napisał jeden z fanów Dody i natychmiast doczekał się jej zdecydowanej reakcji.

To możesz nie wierzyć już teraz - odpowiedziała na TikToku Doda.

Komentarzy fanów w podobnym tonie było więcej. "Fajnie razem wyglądacie! Może coś z tego będzie?" - zastanawia się fanka Dody, która również doczekała się jej odpowiedzi. "Pewnie. Drugi nasz numer na mojej reedycji" - stwierdziła dając jasno do zrozumienia, że z tej mąki chleba w postaci związku nie będzie. Więcej wspólnych zdjęć Dody i Smolastego znajdziesz w galerii na górze strony.

Doda pracuje obecnie w pocie czoła nad nowym reality show ze sobą w roli głównej. Gdy niedawno spotkaliśmy na jesiennej ramówce Polsatu Edwarda Miszczaka, zapytaliśmy go o pracę z piosenkarką. Nie jest tajemnicą, że od lat w show-biznesie krążą legendy, według których gwiazda nie zawsze jest za kulisami do rany przyłóż. Sytuacji nie ułatwiają plotki, jakoby gwiazda miała rozstać się z Dariuszem Pachutem. Czy jej rozbicie emocjonalne, którego nie ukrywa w sieci, wpływa na pracę i Edward Miszczak może przyznać, że z Dodą nie pracuje się łatwo? "Widział pan w tym promosie jej łzy. To jest duża gwiazda. Tak się gwiazdy zachowują. To jest zawsze ciężko. Sam nie wiem jeszcze czego się po niej w tej odsłonie spodziewać, bo scenariusz pisze samo życie z dnia na dzień. Na pewno nie będzie nudy" - mówił dziennikarzowi Plotka Edward Miszczak.

