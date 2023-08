Agnieszka Mielczarek przez wiele lat była związana z Pascalem Brodnickim. W 2008 roku para przywitała na świecie syna o imieniu Leo. 12 lat później małżonkowie ogłosili rozstanie. Mielczarek na Instagramie propaguje zdrowy tryb życia. Obecnie ma własną firmę zajmującą się dietą pudełkową. Pasje do gotowania zaszczepił w niej były mąż. Pod koniec lipca Mielczarek pochwaliła się zaręczynami, do których doszło na pokładzie samolotu. Teraz kobieta opublikowała wzruszający wpis, w którym ujawnia, że niedawno odszedł jej ukochany brat. Więcej zdjęć Agnieszki znajdziesz w galerii na górze strony.

Agnieszka Mielczarek żegna swojego brata we wzruszającym wpisie

Wieczorem 11 sierpnia Agnieszka zamieściła na Instagramie kilka zdjęć swojego brata. We wzruszającym wpisie wspomina nie tylko jego, ale także swoją mamę. "Mieliśmy świętować dzisiejsze twoje urodziny, jak zawsze przy twoim ukochanym ognisku… ale stałeś się płomieniem... Szumem wiatru, który słyszę, gdy sama idę z psami… Promieniem słońca, który pogłaszcze po policzku w gorszy dzień… Mieliśmy się razem zestarzeć braciszku... Ale Mama już chciała cię mieć przy sobie. Widocznie ja mam jeszcze tu coś do zrobienia… Staram się jak mogę" - napisała. Pod postem pojawiły się także komentarze gwiazd, które chciały okazać swoje wsparcie. "Agnieszko kochana, przytulam ze wszystkich sił" - napisała m.in. Marzena Rogalska.

Agnieszka Mielczarek. Czym jeszcze się zajmuje?

Przed poznaniem Pascala Brodnickiego, Mielczarek była nauczycielką francuskiego. Później, kiedy mąż zaszczepił w niej miłość do kulinariów, założyła swój kanał tematyczny na Youtubie, gdzie przedstawia ciekawe przepisy na zdrowe jedzenie. Brodnicki i Mielczarek uchodzili za bardzo udaną parę w show-biznesie. Rozstali się w 2020 roku. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Mielczarek wystąpiła w spocie TVP Kobieta. Broni stacji: Mogę inspirować niezależnie od dyrektora programowego

