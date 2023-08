Piosenka Dody i Smolastego "Nim zajdzie słońce" bije rekordy popularności. Romantyczny utwór w niespełna dwa dni został odtworzony na YouTube prawie cztery miliony razy. Gdy spotkaliśmy Justynę Steczkowską na konferencji prasowej "The Voice of Poland", zapytaliśmy ją o zaskakujący duet koleżanki. Niestety w piątek nie miała jeszcze okazji go przesłuchać, tłumacząc to nagraniami programu od rana do wieczora. "Ale jak skończymy przesłuchania w ciemno, to będę miała wolny weekend i się tym zajmę" - zapewniła i na wynik, jaki zbiera piosenka, stwierdziła: "To super, tylko się cieszyć". Przy okazji wyznała, że marzy się też jej taki przebój. Na drodze stoi jednak pewien problem.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska o piosence Dody i Smolastego

Dlaczego Justyna Steczkowska nie ma teraz radiowego hitu?

Justyna Steczkowska rozpieszcza fanów, bo jest bardzo aktywną piosenkarką. Poza nagraniami do "The Voice of Poland" może pochwalić się licznymi koncertami. Niedawno skończyła też płytę z muzyką Ewy Demarczyk, której premiera zaplanowana jest na jesień i zabiera się za kolejną. Jak zdradziła Plotkowi, muzyczne zobowiązania zaplanowane na najbliższe miesiące, stoją na przeszkodzie, by pokusiła się teraz o radiowy hit, jaki zapewniła właśnie sobie Doda ze Smolastym. Choć marzy jej się oczywiście piosenka, która podbije listy przebojów.

Ja mam tyle pracy innej... Chciałabym i zabieram się za to, bo mam już w połowie płytę skończoną, więc są tam takie radiowe, mocne piosenki. Ale już od września jestem w trzech trasach koncertowych, a jestem tylko jedna. Mam jeszcze rodzinę, z którą chcę spędzić czas, więc wszystko powoli. Zdążę jeszcze, mam dopiero 50 lat - powiedziała Plotkowi Justyna Steczkowska.

Lanberry zaskoczona duetem Dody i Smolastego w piosence "Nim zajdzie słońce"

Piosenka Dody i Smolastego "Nim zajdzie słońce", która jest teraz na YouTube numerem jeden w karcie "na czasie" w kategorii muzyka, przypadła do gustu innej jurorce "The Voice of Poland" - Lanberry. "Rekord został pobity. Gratulacje dla Smolastego i Dody. Naprawdę, gratuluję. Pytanie, czy patrzymy na muzykę przez pryzmat zasięgu? Ja nie patrzę. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta piosenka mnie zaskoczyła pozytywnie, naprawdę. Czasami mam tak, że słucham czegoś i mówię: 'Nie no, nie'. Tutaj było tak, że... naprawdę oryginalne połączenie zarówno dla Smolastego jak i Dody. Znaleźli ze sobą jakąś taką nić, jakieś połączenie w bardzo ciekawej kompozycji" - mówiła Plotkowi Lanberry. Więcej zdjęć z teledysku Dody i Smolastego znajdziesz w galerii na górze strony.

Doda, Smolasty fot. Youtube @Smolasty