Kariera Szymona Marciniaka rozkwita. Wszystko za sprawą świetnego sędziowania w mistrzostwach świata w Katarze oraz w finale Ligi Mistrzów. Polak dostaje coraz więcej propozycji. W 2022 roku został okrzyknięty najlepszym sędzią w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. Wreszcie przyszedł czas na zasłużony urlop. Wakacje spędza w towarzystwie żony i bliskich. Więcej zdjęć Szymona Marciniaka z wakacji znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Wyjątkowe kadry z wakacji Szymona Marciniaka

Polski sędzia w końcu mógł rozpocząć długo wyczekiwany urlop. Swój wolny czas najchętniej spędza z bliskimi. Niedawno Marciniak wypoczywał w Turcji, a teraz postawił na wakacje na Majorce, ze swoją żoną. Ukochana sędziego dzieli się w mediach społecznościowych wyjątkowymi kadrami z wypoczynku, podczas którego wspólnie mężem zwiedza zapierające dech w piersi miejsca. "Piękna Majorka" - napisała żona arbitra pod zdjęciem opublikowanym na Instagramie.

Nowe propozycje i plany Szymona Marciniaka

Jakiś czas temu w wywiadzie dla Kanału Sportowego, w programie "Moc Futbolu", Marciniak wyznał, że dostał bardzo interesującą propozycję z Arabii Saudyjskiej. Przyjęcie jej wiązałoby się z przeprowadzką do tego miejsca i zostaniem tam dwa lata, do momentu rozpoczęcia mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych. Arbiter nie przyjął propozycji i postanowił zostać w Polsce przez najbliższe dwa lub trzy lata. ZOBACZ TEŻ: Szymon Marciniak bohaterem afery. Będzie tego żałować do końca życia? Jest oświadczenie